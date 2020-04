Bình An yêu đơn phương trong MV mới

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, cô nàng trong mộng của Bình An lại tiếp tục rơi vào "lưới tình" của một anh chàng "bắt cá nhiều tay". Nhờ luôn theo sát nên Bình An phát hiện ra anh ta đang "thả thính" cùng một lúc với rất nhiều cô gái. Không thể chịu đựng được nữa, chàng trai trẻ quyết định tung bằng chứng để cô bạn biết bộ mặt thật của anh ta. Nhờ vậy, anh bước đầu chiếm được tình cảm của cô ấy. Nhưng cô nàng vẫn còn buồn bã, không vui. Biết cô ấy "chỉ cần một người nấu bếp cho một mình em" nên Bình An quyết định nhờ bố chỉ dạy bí kíp gia truyền để vào bếp ghi điểm với nàng.