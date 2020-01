Billie Eilish gây bàn tán khi 'càn quét' Grammy

Billie Eilish - ca sĩ 18 tuổi người Mỹ - nhận khen, chê trên các diễn đàn, mạng xã hội khi ẵm trọn bốn giải quan trọng nhất Grammy 2020.

Sáng 27/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Grammy lần thứ 62 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Billie Eilish - ca sĩ có sáu đề cử - đoạt bốn giải quan trọng nhất trong lần đầu tham dự sự kiện, gồm: "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc của năm" (Bad guy). Trước sự kiện, ban tổ chức công bố cô thắng giải "Album Pop hay nhất" với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Thành tích của Billie Eilish gây "bão" làng nhạc thế giới bởi trước cô, nhạc sĩ Christopher Cross là người duy nhất đạt thành tích này (năm 1981).

Billie ôm năm chiếc cúp Grammy 2020. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Khán giả chia hai luồng ý kiến, một bên cho rằng Billie Eilish chưa xứng đáng xướng tên ở hạng mục "Album của năm" và "Ghi âm của năm". Tài khoản Ryan Creeedon (Washington DC, Mỹ) viết: "Cô ấy nhận được năm giải Grammy cho một tác phẩm tầm thường, trong khi Lana Del Rey không bao giờ nhận được giải nào trong suốt một thập kỷ sự nghiệp gây ảnh hưởng làng nhạc. Thật buồn chán".

"Taylor Swift, Ariana Grande và Lana Del Rey đều 'trắng tay' ra về, trong khi một tên tuổi mới với ca khúc đậm đặc ngôn từ khó hiểu, không phù hợp lứa tuổi lại chiến thắng. Không thể hiểu nổi", David Cove - một tài khoản từ Anh - viết.

Tài khoản Kim Joo Min (Hàn Quốc) cho rằng Billie phù hợp giải Nghệ sĩ trẻ nhưng ca khúc Bad guy của cô không xứng đoạt giải lớn. "Với người châu Á, ngôn từ, tư tưởng trong Bad guy quá đáng sợ và gợi dục. Âu Mỹ sẽ có cái nhìn khác, nhưng cũng không đến mức đưa hết giải quan trọng cho cô ấy".

Nhiều người khác bày tỏ quan điểm: "Tiếc cho Lana Del Rey, album Norman F****** Rockwell của cô ấy nhận 'mưa' lời khen từ giới chuyên môn. Ngần ấy năm hoạt động, lần đầu được đề cử Grammy, nhưng cuối cùng lại thua dưới tay ca sĩ 18 tuổi", "Tôi không chê Billie, nhưng quả thật nếu so với Lana, Ariana Grande, cô ấy chưa xứng đáng lắm"...

Bên cạnh đó, phần trình diễn của Billie cũng bị nhiều khán giả chê không nổi bật, đơn điệu. Cô chọn ca khúc When the Party's Over trong lần đầu diễn tại Grammy.

* MV "Bad guy" - Billie Eilish

Luồng ý kiến còn lại ca ngợi và khâm phục tài năng của Billie Eilish. Fan của ca sĩ 18 tuổi tự hào vì thần tượng làm nên lịch sử. "Không nghệ sĩ trẻ nào làm được như Billie, đoạt năm giải trên sáu đề cử", tài khoản Tyllahhh viết. Thành viên Gabe cho rằng Billie xứng đáng được vinh danh và Bad guy - ca khúc viết về những lệch lạc tình dục của Billie Eilish khi cô chưa tròn 18 tuổi không đáng bị lên án.

Alex Goldschmidt - Phó giám đốc Digital Media Management - vui mừng vì một cô gái tuổi teen có thể làm được những điều không tưởng. "Billie Eilish tài năng đến khó tin", anh viết.

Khán giả cũng chia sẻ video phản ứng của Ariana Grande khi được Billie nhắc tên lúc nhận giải "Album của năm". Đa số khen Billie khéo léo khi bày tỏ "Album của Ariana Grande xứng đáng chiến thắng hơn". Ariana Grande xua tay và nói: "Em xứng đáng với giải thưởng". Trên Twitter, tờ Time, CNN, Variety... đều truyền đi thông điệp chúc mừng Billie Eilish, nhiều đồng nghiệp chia vui với ca sĩ.

Ariana Grande phản ứng Phản ứng của Ariana Grande khi Billie nhắc tên cô trên sân khấu. Video: Twitter.

Billie sinh năm 2001 tại Mỹ, bố mẹ đều là diễn viên. Tháng 3/2019, cô ra mắt album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng số một tại 16 quốc gia, trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành.

Hôm 12/12, cô được vinh danh 'Phụ nữ của năm' - danh hiệu cao quý nhất tại Billboard's Women in Music. Tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (AMAs), cô cũng được trao danh hiệu "Nghệ sĩ mới" và "Nghệ sĩ Alternative rock".

Thanh An