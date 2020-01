Billie Eilish biểu diễn tại Oscar 2020

"Hiện tượng âm nhạc" Billie Eilish được mời biểu diễn tại lễ trao giải điện ảnh Oscar 2020 ngày 10/2.

Hôm 30/1, ca sĩ sinh năm 2001 cho biết sẽ có một phần biểu diễn đặc biệt nhưng chưa tiết lộ nội dung. Thông báo đến chỉ ba ngày sau khi cô đại thắng tại Grammy hôm 27/1 với năm giải. Cô trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên trong lịch sử thắng bốn hạng mục quan trọng nhất gồm "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc của năm". Trước Billie, nhạc sĩ Christopher Cross là người duy nhất đạt thành tích này năm 1981. Cô cũng phá kỷ lục của Taylor Swift, trở thành người trẻ nhất đoạt danh hiệu "Album của năm".

Billie Eilish tại lễ trao giải Grammy hôm 27/1. Ảnh: AFP.

Billie sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, phát hành tháng 3/2019 và lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Mới đây, cô được chọn là người viết nhạc cho loạt phim điệp viên 007 - No Time To Die. Tháng 12/2019, tạp chí Billboard vinh danh Billie là "Phụ nữ của năm".

Billie Eilish Grammy 2020 Billie Eilish biểu diễn tại Grammy 2020. Video: CStar.

Ngoài Billie, các nghệ sĩ khác biểu diễn tại Oscar 2020 gồm: Cynthia Erivo, Chrissy Metz, Elton John, Idina Menzel, Auroza và Randy Newman. Theo EW, Randy sẽ trình diễn ca khúc I Can’t Let You Throw Yourself Away của phim Toy Story 4. Danh ca Elton John hát (I’m Gonna) Love Me Again từ bộ phim Rocketman về tiểu sử cuộc đời ông. Idina Menzel và Aurora sẽ biểu diễn Into The Unknown - nhạc phim Frozen 2.

Đạt Phan (theo EW)