Billboard chọn top ca khúc cổ vũ chống Covid-19

"Ghen Cô Vy" của Khắc Hưng (Min và Erik biểu diễn) được tạp chí Billboard của Mỹ xếp vào top ca khúc cổ vũ chống Covid-19.

Ghen Cô Vy là dự án của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hợp tác với ca sĩ Min và Erik nhằm tuyên truyền về Covid-19. Nhạc sĩ Khắc Hưng viết lời dựa theo bản hit Ghen, ra mắt năm 2017. Phần lời hài hước, nói về nguồn gốc virus, đồng thời khuyên mọi người cách phòng tránh bệnh thu hút nhiều sự chú ý, được nhiều người hưởng ứng trên các mạng xã hội. Nhiều báo quốc tế dành lời ca ngợi dành cho Ghen Cô Vy. Ca khúc xuất hiện trên chương trình Last Week Tonight của HBO và Fanpage Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Believe Love Will Triumph - nhiều nghệ sĩ

Tại Trung Quốc - nơi khởi nguồn của Covid-19, nhiều nghệ sĩ tên tuổi - Jackie Chan, Vương Lực Hoành, Đồng Lệ Á... - cùng thể hiện bản ballad Believe Love Will Triumph cổ vũ tinh thần người dân. Ca khúc kêu gọi sự đoàn kết và sức mạnh, đồng thời vinh danh những bác sĩ đã làm việc vất vả trong thời gian chống dịch cấp bách.

"Vì bạn, tôi sẽ chiến đấu cả khi đối mặt với bão đạn

Giữa cánh cửa của sự sống và cái chết, tôi hứa không rời đi

Điều khó khăn chính là buông xuôi

Tôi sẽ ở lại, bình tĩnh bên bạn..."

My Corona - ZDoggMD và "Weird Al" Yankovic

Bác sĩ người Mỹ - Zubin Damania (ZDoggMD) cùng nghệ sĩ viết lời "Weird Al" Yankovic - viết lại lời nhạc ca khúc My Sharona thành My Corona. Bản gốc là đĩa đơn ra mắt của ban nhạc rock The Knack năm 1979. Với nền nhạc và hình ảnh sôi động, bác sĩ Zubin khuyến khích mọi người luôn cập nhật kiến thức và có sự chuẩn bị khi Covid-19 lan rộng, không nên quá sợ hãi, lo lắng. Phần lời ca được viết lại sáng tạo, giải thích nguồn gốc của bệnh đến từ động vật hoang dã và khuyến khích mọi người tự bảo vệ bản thân bằng việc đeo khẩu trang và giữ tay sạch.

La Cumbia del CoronaVirus - Mister Cumbia

Ca sĩ Mister Cumbia thể hiện bản nhạc Pop Latin vui tươi La Cumbia del CoronaVirus bằng tiếng Tây Ban Nha. Ca khúc nhắc nhở mọi người luôn rửa tay và không chạm vào mặt để tránh sự xâm nhập của virus. Giai điệu bắt tai của La Cumbia del CoronaVirus truyền cảm hứng cho nhiều người hát lại, trong đó, phiên bản thu hút nhất có sự tham gia của hàng chục nhân viên y tế biểu diễn vũ đạo mô phỏng động tác rửa tay trước cửa bệnh viện.

Torn - Kathy Mak

Nữ ca sĩ, diễn viên người Hong Kong Kathy Mak hát lại Torn - đĩa đơn ra mắt của ca sĩ Natalie Imbruglia. Tuy nhiên, phần lời được thay đổi toàn bộ, mô tả nỗi sợ hãi đang bao trùm Hong Kong khi Covid-19 xuất hiện: mọi người ám ảnh với việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, rửa tay và hoảng loạn tích trữ đồ ở siêu thị. Trong MV, Mak dạo bước ở các địa điểm giải trí, khiến người xem nhẹ nhõm giữa thời điểm căng thẳng, vững tin vượt qua đại dịch. Nữ ca sĩ chia sẻ trên South China Morning Post: "Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ cảm nhận giống tôi. Theo một cách nào đó, niềm tin giúp tăng cường cơ chế miễn dịch".

Don't Sneeze On Me ye Gobshite - Andy Conway

Andy Conway - ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland phát hành ca khúc Don't Sneeze On Me Ye Gobshite theo phong cách Acoustic Ballad. Andy nâng cao nhận thức cộng đồng về tự cách ly, luôn che miệng khi hắt hơi, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Lời hát của Don't Sneeze On Me Ye Gobshite nghiêm túc nhấn mạnh tác hại của việc lây nhiễm chéo, khiến dịch bệnh diễn biến trầm trọng hơn.

"Don't sneeze on me ye gobshite

Don't ya cough on me ye fool

Lock yourself away until it's gone

Don't ya breathe on me ye bollocks

Get the f---er outta pool

You'll have us all infected we'll be done"

(Đừng hắt hơi rồi lại ho vào tôi nữa, đồ ngốc

Hãy tự nhốt mình trong nhà cho đến khi hết bệnh

Đừng đến gần thở vào tôi

Hãy đưa những kẻ phá hoại này đi xa

Anh sẽ khiến chúng tôi nhiễm bệnh, tất cả chúng ta đều tiêu đời)

Fight The Virus - Alvin Oon

Nhạc sĩ Alvin Oon viết lại lời nhạc phẩm kinh điển Sound of Silence của bộ đôi Simon & Garfunkel thành ca khúc cổ vũ chống dịch viêm phổi. Những ký ức về dịch SARS 2003 và nhiều thông tin về dịch bệnh mới đan xen trong bài hát, cùng lời kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới (WHO). Trên nền nhạc hùng tráng, Fight The Virus phản ứng mức độ nghiêm trọng của Covid-19, đồng thời cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Stupid Cough - Mikey Bustos

Danh hài, ca sĩ người Philippin - Mikey Bustos sáng tác lời Stupid Cough dựa trên sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lady Gaga - Stupid Love. Mikey đem lại tinh thần lạc quan khi biểu diễn Stupid Cough với vũ đạo sôi động, hài hước. Ca khúc khuyên mọi người hạn chế đến nơi công cộng để ngăn chặn virus lây lan, ăn uống lành mạnh để nâng cao sức đề kháng và luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh - rửa tay thường xuyên, không chạm tay lên mặt. Stupid Cough cũng đề cập đến phản ứng thái quá, thiếu tỉnh táo của nhiều người - đổ xô đến siêu thị tích trữ đồ, kỳ thị người châu Á vì coi họ là nguồn mang mầm bệnh...

Corona Virus - Yofrangle

Ca khúc được phát hành ngày 9/2, hiện thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Nam ca sĩ thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, bắt đầu với những tiếng ho và hắt hơi giả. Trong MV, Yofrangle nằm trong xe cứu thương, thể hiện những triệu chứng của người nhiễm virus. Theo MSN, hình ảnh trong MV gây tranh luận. Một số người đăng trên Twitter bày tỏ thích thú khi những vấn đề xã hội lớn được truyền tải qua nhạc rap. Ngược lại, trên Youtube có bình luận cho rằng ca khúc tuyên truyền về dịch bệnh với hình ảnh hài hước, thiếu tôn trọng những đất nước đang phải chịu khủng hoảng vì Covid-19.

