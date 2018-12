‘Big Big World’ - bản hit duy nhất của Emilia Rydberg suốt 20 năm

‘Big Big World’ – tìm hơi ấm cho ngày lạnh giá

Năm nay đánh dấu Big Big World tròn 20 tuổi. Ca khúc nằm trong album phòng thu đầu tay cùng tên của Emilia Rydberg, phát hành tháng 11/1998. Trước đó, năm 1996, Emilia được phát hiện bởi Lasse Anderson - con trai người quản lý nhóm nhạc ABBA đình đám. Đó là khoảng thời gian sau khi cô tốt nghiệp trường trung học âm nhạc Adolf Fredrik ở Thụy Điển. Ca khúc Big Big World ra đời đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của cô.

Ca khúc 'Big Big World'

Big Big World nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc châu Âu lúc bấy giờ. Ca khúc luôn nằm ở vị trí số một bảng xếp hạng các nước Áo, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Đức, Tây Ban Nha... và được giải thưởng Grammis "Ca khúc của năm 1998" tại Thụy Điển. Big Big World cũng từng làm mưa làm gió trên MTV Asia HitList và trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào của Emilia đã chinh phục trái tim nhiều thế hệ khán giả. Doanh số bán được của Big Big World hiện là 4,5 triệu bản trên toàn thế giới.

Ca khúc - được sáng tác và thu âm khi Emilia vừa tròn 20 tuổi - truyền tải cái nhìn chân thật về cuộc sống nội tâm của một người con gái trước những biến động đầu đời. Cô dũng cảm đối mặt chuyện bị người yêu từ bỏ, dù có phải đau đớn đến nhường nào. Cô tự hứa luôn mạnh mẽ, sống tốt, khi cô hát lên rằng:

"I’m a big big girl

In a big big world

It’s not a big big thing, if you leave me..."

"Em là cô gái mạnh mẽ

Trong thế giới rộng lớn này

Sẽ chẳng to tát gì, nếu anh rời bỏ em..."

Chuyện tình cảm của Emilia sau này cũng giống tinh thần ca khúc. Ca sĩ kể đầu những năm 2000, cô chuyển tới Berlin để học đại học. Tại đây, cô gặp người đàn ông mà cô nghĩ là một nửa của mình, thế nhưng mối quan hệ tan vỡ khiến cô đau lòng. Emilia chia sẻ trên SWNS: "Anh ta thật sự đã dạy cho tôi nhiều điều mới, trong đó có cả nỗi đau khi phải chia tay. Thật kỳ lạ khi câu chuyện này lại vô cùng giống với bài hát đầu tiên của tôi".

Thành công của Big Big World đem đến nhiều động lực cho cô ca sĩ trẻ. Cô từng nói trên trang blog: "Điều buồn cười là chẳng ai chịu ủng hộ tôi đi theo con đường âm nhạc, cả bố mẹ của tôi. Họ thậm chí chẳng ủng hộ kể cả khi Big Big World thành công như vậy. Nhưng điều đó chẳng quan trọng chút nào cả. Tôi luôn biết rằng, âm nhạc sẽ mãi là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Khi ai đó hỏi tôi: 'Cô làm nghề gì? Viết lách, hay chụp ảnh?' thì tôi chỉ thản nhiên trả lời: 'Tôi hát'".

Dù vậy, suốt 20 năm sau đó, Emilia gần như vắng bóng. Cô là trường hợp tiêu biểu cho cụm từ "One Hit Wonder" - nghệ sĩ cả sự nghiệp chỉ nổi tiếng với một sản phẩm duy nhất. Trong một bài phỏng vấn trên tờ The Telegraph, Emilia nói: "Mọi người thường bảo tôi: Cứ vui vẻ trong phòng thu đi, miễn là cô có thể sáng tác một bản hit xứng tầm thế giới nữa". Từ lúc Big Big World trở thành cơn sốt của nền âm nhạc châu Âu, những nỗ lực tiếp theo của Emilia đều không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Năm 2009, Emilia tham dự cuộc thi âm nhạc Eurovision. Mặc dù đã cố gắng với ca khúc You’re My World, cô vẫn không giành được giải thưởng và chỉ đứng thứ chín chung cuộc. Ca sĩ giải thích: "Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi, nhưng một nửa quốc gia đã xem chương trình ấy, vì vậy nó cũng đã tạo nên một sự khuấy động lớn rồi. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục với sự nghiệp của mình".

Cũng trong năm này, cô phát hành album My World. Đây là sản phẩm cuối cùng nữ ca sĩ thực hiện với tên Emilia Rydberg. Tháng 2/2013, cô tái xuất với album I Belong To You sau hai năm miệt mài sáng tác. Trong album phòng thu thứ năm này, cô lấy nghệ danh Emilia Mitiku. Ca sĩ thể hiện hình ảnh một phụ nữ trưởng thành và đầy gợi cảm. Những ca khúc trong đó như So Wonderful, You’re not right for me... mang hơi hướng nhạc Jazz và Blues, khác với ca khúc đầu tiên của cô. Tuy vậy, sức lan tỏa của chúng vẫn không đủ để Emilia có thể xây dựng lại tên tuổi. Mùa thu năm 2017, sau một thời gian nghỉ ngơi dài để làm mẹ, Emilia phát hành CD Blue Blue Blue bao gồm bốn ca khúc: bản cover hit We Found Love của Rihanna, When Our Roads Cross, Forgetful Lover và ca khúc chủ đề Blue, Blue, Blue. Sự trở lại không gây chú ý, ngay cả ở Thụy Điển, theo trang Interia Muzyka. MV Blue Blue Blue trên Youtube chỉ được 11.000 lượt xem, ít hơn nhiều so với tất cả MV trước đây của cô.

MV 'Blue Blue Blue' - Emilia Mitiku MV "Blue BLue BLue".

Trên Facebook, nữ ca sĩ chỉ có hơn 10.000 fan và Instagram có hơn 700 người theo dõi. Thông tin về đời tư của ca sĩ cũng hiếm hoi. Theo Interia Muzyka, cô làm mẹ giữa năm 2013. Thông tin trên Wikipedia ghi chồng cô là Lars Erik Anton Reveny, năm nay 39 tuôi.

Sự vắng bóng của Emilia trong làng nhạc cũng là chủ đề của những tin đồn. Theo Mediamass, mới đây, trên một trang Facebook xuất hiện dòng chữ "R.I.P Emilia Rydberg", thu hút gần một triệu lượt "like". Thông tin viết: "Vào khoảng 11 giờ sáng chủ nhật, ngày 18/11/2018, Emilia Rydberg yêu quý của chúng ta đã qua đời. Emilia Rydberg sinh ngày 5/1/1978 tại Stockholm. Cô ấy sẽ mãi mãi ở trong lòng chúng ta". Hàng trăm fan của cô lập tức viết tin nhắn trên trang Facebook này để bày tỏ nỗi đau. Ngày 19/11, Emilia Rydberg thông báo cô vẫn sống. Một vài fan bày tỏ sự tức giận trước trò đùa độc ác. Những người khác nói rằng sự việc cho thấy cô vẫn được nhiều người hâm mộ thế giới nhớ tới.

Hình ảnh hiện tại của Emilia. Ảnh: Instagram.

Mặc dù sức ảnh hưởng của Emilia không còn lớn như những ngày đầu tiên với Big Big World, cô vẫn không dừng lại đam mê. Trên Instagram, cô đăng một tấm hình bản thân hồi nhỏ với dòng chú thích: "Tôi sẽ mãi là cô gái nhỏ yêu ca hát". Khi nhìn lại ca khúc làm nên tên tuổi của mình, cô nói với The Telegraph:"Tôi và Big Big World như đôi tình nhân cũ. Có khi chúng tôi làm nhau thất vọng, nhưng chúng tôi luôn yêu mến nhau".

Sơn Thủy