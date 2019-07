Phòng bếp đầy đủ tiện nghi như bốn lò nướng điện tử, một lò nướng dùng than củi, bếp gas, bồn rửa, tủ... Phía trên là một giếng trời đón ánh sáng tự nhiên. Tường nhà được trang trí những sọc trắng đen - phong cách yêu thích của Gwen, từng được cô sử dụng trong các MV The Sweet Escape, Spark the Fire...