Beyonce diện đầm Phương My ở lễ trao giải tại Mỹ

Nhà thiết kế Phương My cho biết sau khi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2019 ở New York Fashion Week hồi tháng 2 và bộ sưu tập váy cưới vào tháng 4, cô có nhiều cơ hội tiếp xúc với các khách hàng quốc tế. Ê-kíp của Beyonce đặt Phương My thiết kế trang phục cho lễ trao giải này. "Họ yêu cầu thực hiện cả trang phục lẫn phụ kiện chỉ trong một tuần", nhà thiết kế nói.