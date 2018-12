10 phụ nữ đến từ Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV - Breast cancer network Vietnam) được mời làm mẫu ảnh tại bãi biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có tên Always a woman to me (tạm dịch: Luôn là người phụ nữ trong tôi), do Li Lam khởi xướng.