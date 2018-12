Bella Thorne bị đuổi khỏi khách sạn vì dùng chất cấm

Bella Thorne - công chúa Disney trở nên nổi loạn / Charlie Puth âu yếm Bella Thorne trên biển Miami

Theo Page Six, ngày 23/1, Bella Thorne bị yêu cầu rời phòng khách sạn Park City Marriott ở Park City, bang Utah, Mỹ. Cô bị phát hiện cùng bạn trai Mod Sun và ba người bạn hút cần sa trong phòng. Bella Thorne có mặt ở Utah để quảng bá cho phim Assassination Nation trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance.

Diễn viên Bella Thorne.

Nguồn tin của Page Six nói: “Vài giờ trước buổi giới thiệu phim, nhiều người nhìn thấy họ bị đẩy ra khỏi cửa khách sạn. Rất nhiều túi xách được mang ra và họ phải tìm chiếc xe hơi có khoang rộng để chứa đồ”.



Trước đó, Bella Thorne cáo ốm trong cuộc phỏng vấn ngày 22/1 và hoãn các hoạt động buổi sáng hôm đó. Nguồn tin của E! News nói Bella hút thuốc liên tục khi tới Utah và không ngừng được việc này. Cô không tham dự một số sự kiện đã lên lịch từ trước và đến muộn một tiếng trong buổi chụp chân dung. Người này nói Bella Thorne không ngờ mình bị đuổi khỏi khách sạn.

* Bella Thorne trên thảm đỏ

Bella Thorne năm 2014

Bella Thorne là diễn viên 20 tuổi người Mỹ. Cô từng tham gia series Shake It Up của Disney. Sau đó, cô góp mặt trong một số tác phẩm điện ảnh như Blended và Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day… Năm 2016, cô công khai lưỡng tính (yêu cả nam và nữ) trên Twitter và luôn có phong cách nổi loạn như ăn mặc hở hang, tạo dáng kỳ dị với kiểu lè lưỡi, trợn mắt.

Minh Anh