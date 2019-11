Bảo Thy kết hôn

Ca sĩ Bảo Thy tổ chức tiệc cưới với doanh nhân gốc Hà Tĩnh - Phan Lĩnh - vào ngày 16/11 tại TP HCM.

Hôn lễ của Bảo Thy diễn ra tại nhà thờ vào ngày 15/11. Chồng ca sĩ - Phan Lĩnh - là doanh nhân gốc Hà Tĩnh. Sau khi hợp tác kinh doanh cùng gia đình Bảo Thy, anh được cả nhà ca sĩ yêu mến. Họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu cách đây vài năm. Ca sĩ nhận lời cầu hôn của Phan Lĩnh hồi tháng 8/2018. "Anh Lĩnh là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè, đối tác quý trọng", ca sĩ nói.

Bảo Thy chụp ảnh cưới bên chồng tương lai. Ảnh: Tee Le.

Trước đó, bạn trai nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng Bảo Thy chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng. Năm 2017, cô bận thi The Remix và dự án âm nhạc mới. Năm 2018, cô bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. "Với tôi, tuổi 31 kết hôn là vừa đủ. Một năm qua, tôi ít đi diễn để trau dồi bản thân, chuẩn bị cho việc làm vợ, làm mẹ. Tôi cho rằng không nên quá tham lam mà phải biết hài lòng với những gì mình có", cô nói.

Ca sĩ Bảo Thy diện váy cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Ảnh: Tee Le.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Miss Audition và thành công ở dòng nhạc Teen Pop tại Việt Nam. Trong 13 năm ca hát, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng... Ngoài ca hát Bảo Thy còn đóng phim và làm MC.

Bảo Thy đầu tư trang phục quay MV MV mới của Bảo Thy - "Baby, em cô đơn" - ra mắt đầu tháng 11. Video: Youtube.

Tâm Giao