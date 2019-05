Bảo Thanh diện trang sức DOJI dự sự kiện

Ngoài ra, tại sự kiện, DOJI còn mang tới cơ hội trúng viên kim cương kích thước đẹp, trị giá 25 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Giang (Hà Nội, thứ hai từ trái sang) may mắn là chủ nhân của giải thưởng. The Best Diamond Festival – Lễ hội kim cương của DOJI sẽ diễn ra đến hết ngày 2/6 với kho kim cương viên lớn liên tục được cập nhật, giá ưu đãi giảm sâu, tới 25% trang sức gắn sẵn và ổ chờ. Chương trình áp dụng tại Hệ thống Trung tâm Vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc.