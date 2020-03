Bạn trai ủng hộ Khánh My kinh doanh

TP HCMDiễn viên Tiến Vũ hùn vốn, giúp bạn gái - người mẫu Khánh My - mở cơ sở kinh doanh.

Tối 15/3, Tiến Vũ và Khánh My xuất hiện cùng nhau ở tiệc có gia đình, bạn bè thân thiết góp mặt. Anh giúp cô đón tiếp khách, làm lễ cúng khai trương... Khánh My cho biết cô và bạn trai hùn vốn đầu tư kinh doanh bất động sản. "Tôi quan niệm yêu là cùng nhau gây dựng sự nghiệp chứ không phải 'thân ai nấy lo'. Khi cả hai gắn bó từ cuộc sống đến công việc kinh doanh, hy vọng tình cảm khăng khít hơn", cô nói.

Khánh My và Tiến Vũ tại sự kiện. Ảnh: Tiến Hưng.

Khánh My và Tiến Vũ công khai tình yêu vào cuối năm 2018, thường xuyên đăng ảnh tình cảm của nhau trên trang cá nhân. Từ khi yêu nhau, cả hai hầu như không hoạt động trong làng giải trí, chỉ tập trung kinh doanh.

Tiến Vũ sinh năm 1994 tại Huế và lớn lên tại Đăk Lăk. Anh cao 1,8 mét, được xem là hot boy, từng tham gia vài phim điện ảnh như: Con ma nhà họ Vương, Em gái mưa... Vai Đông Hồ trong phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ giúp anh chiếm được nhiều tình cảm của khán giả...

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Năm 2016 Khánh My thi Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Diễn viên từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV Be Strong.

Khánh My đi biển cùng bạn trai Khánh My đi biển cùng bạn trai Tiến Vũ (2019). Video: youtube.

Vân An