Bản hit đưa Lewis Capaldi đến Grammy

"Someone You Loved" giúp Lewis Capaldi - ca sĩ 23 tuổi người Scotland - thành hiện tượng mới với đề cử Grammy dành cho ca khúc của năm.

Someone You Loved sẽ cạnh tranh danh hiệu "Ca khúc của năm" tại Grammy 2020 với Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Bad Guy (Billie Eilish), Bring My Flowers Now (Tanya Tucker), Hard Place (H.E.R.), Lover (Taylor Swift), Norman F***ing Rockwell (Lana Del Rey) và Truth Hurts (Lizzo).

Ca khúc được phát hành tháng 11/2018, dưới dạng đĩa đơn thuộc album Divinely Uninspired To A Hellish Extent, đánh dấu khởi đầu thuận lợi của ca sĩ 23 tuổi người Scotland khi dấn thân vào thị trường âm nhạc Mỹ. Tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Someone You Loved vươn lên vị trí quán quân sau 24 tuần. Lewis Capaldi nói trên Billboard về thành tích này: "Ít nhất trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như người tình của nước Mỹ. Tôi như một đô vật, bước vào võ đài với một lá cờ Mỹ rồi nói: Nước Mỹ! Nước Mỹ!". Trước đó, bản Ballad u buồn của Lewis có bảy tuần đứng vững vị trí số một tại bảng xếp hạng của Anh và nhiều quốc gia khắp các châu lục như Canada, Malaysia, Ireland và Cộng hòa Séc.

‘Someone You Loved’ - bản hit được đề cử Grammy của Lewis Capaldi Ca khúc "Someone You Loved" - Lewis Capaldi. Video: Youtube.

Trên NME, anh cho biết sáng tác ca khúc để chia sẻ cảm giác mất mát khi gia đình có người qua đời và chuyện tình cảm tan vỡ:



I'm going under and this time I fear there's no one to save me

This all or nothing really got a way of driving me crazy

I need somebody to heal

Somebody to know

Somebody to have

Somebody to hold

It's easy to say but it's never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain



(Tôi đang gục ngã dần và tôi sợ lần này sẽ chẳng còn ai cứu rỗi mình

Tất cả mọi chuyện hay chẳng có chuyện gì cũng khiến tôi phát điên

Tôi cần ai đó hàn gắn con tim này

Cần ai đó để thấu hiểu

Cho tôi cảm giác có ai đó trong đời

Có ai đó để ôm lấy

Nghe đơn giản nhưng sẽ chẳng bao giờ như vậy

Tôi nghĩ mình đã quen với việc em khiến những nỗi đau này chai sạn rồi)

'Someone You Loved' - Lewis Capaldi thu âm trực tiếp Lewis Capaldi thu âm ca khúc tại Capitol Studios. Video: Youtube.

Giọng hát trầm khàn, truyền cảm của Lewis thể hiện tốt cảm xúc nuối tiếc, đau khổ. Nhiều tạp chí chuyên ngành đánh giá chất giọng của anh phù hợp những bản tình ca buồn và gọi Lewis là "phiên bản nam của Adele".

Mất sáu tháng để hoàn thiện ca khúc, nam ca sĩ cho biết: "Nhiều người nói 'ca khúc hay sẽ tự dưng mà đến' và họ có thể sáng tác dễ dàng trong thời gian ngắn. Tôi hoàn hoàn phản đối điều đó. Những ca khúc hay nhất đã đến với tôi sau hàng giờ ngồi bên đàn piano, đập đầu vào tường để có một giai điệu đẹp".

Trong MV ra mắt cuối tháng 8/2019, ca sĩ lang thang trên phố một mình sau khi chia tay bạn gái. Bạn bè, gia đình và những người lạ ngăn cản anh quay lại đuổi theo cô gái. Lewis nói trên Udiscovermusic muốn tiếp cận bài hát ở góc độ khác: "Video này nói về những người xung quanh tiếp thêm sức mạnh và giúp chúng ta có quyết định đúng đắn trong thời điểm sợ hãi hoặc gặp khó khăn".

Ca sĩ Lewis Capaldi. Ảnh: Kelvin Chng/ Straitstimes.

Lewis Capaldi sinh năm 1996 tại Lothian, Scotland. Anh bắt đầu sáng tác từ năm chín tuổi và chăm chỉ đi diễn tại các quán bar. Năm 2015, với một đoạn thu âm trên SoundCloud, anh gây chú ý với nhà sản xuất Ryan Walter bởi giọng hát và khả năng sáng tác. Năm 20 tuổi, Lewis có hợp đồng chính thức, theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Anh từng diễn mở màn cho tour của nhiều nghệ sĩ lớn: Sam Smith, Ed Sheeran, Niall Horan...

Lewis là nghệ sĩ chăm chỉ nhất năm 2019 - theo khảo sát của Institute of Contemporary Music Performance (ICMP) - với tổng cộng 195 show diễn qua 23 quốc gia, trong đó 68 show nội địa và 127 show quốc tế. Sau hai năm tích cực lưu diễn, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và có lượng fan vững chắc, Lewis tập trung hoàn thành album đầu tay.

Trái ngược hình ảnh trên sân khấu với những bản tình ca buồn, Lewis là người vui tính, ấm áp và thích chửi thề. Anh thường tự chụp ảnh để pha trò cười trên mạng xã hội, tự chế giễu vóc dáng mũm mĩm và sức khỏe tinh thần của mình. Anh từng bị rối loạn lo âu khoảng một năm trước và phải điều trị bằng liệu pháp hành vi nhận thức (Cognitive Behavioral Therapy - CBT: thay đổi những hành vi không có ích và cải thiện, điều tiết cảm xúc). Lewis dự định dành một không gian riêng tại show diễn của mình cho những người có vấn đề rối loạn âu lo có thể tham gia thoải mái. Trên The Guardian, nam ca sĩ nói: "Âm nhạc nên nghiêm túc, còn những chuyện khác cứ nên vui vì nó vui".

Thu Thảo