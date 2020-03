Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết thu âm ca khúc "Ông bà anh thời Covid-19" theo phiên bản vọng cổ.

Ca từ mới của "Ông bà anh" (sáng tác Nguyễn Thiện Hiếu) được ca sĩ Thái Thùy Linh và thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng trường Marie Curie, TP HCM - viết lại nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch. Bạch Tuyết cải biên thêm phần lời cải lương, tạo nên bản tân cổ giao duyên.

Bạch Tuyết hát vọng cổ về Covid-19 Trích ca khúc 'Ông bà anh thời Covid-19' - Bạch Tuyết trình bày. Video: Youtube.

Nghệ sĩ nói: "Tôi dành tặng khán giả gần xa trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, mong mọi người tuân thủ lời khuyên của Bộ Y tế để bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng".

Gần đây, nhiều nghệ sĩ ra mắt các sản phẩm âm nhạc để truyền thông điệp chống Covid-19. Ca khúc Ghen Cô Vy (Khắc Hưng sáng tác) phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng dịch của Bộ Y tế. Bài hát cùng vũ điệu do Quang Đăng biên đạo trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. Ngày 20/3, loạt ca sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Quý Bình, Vy Oanh, Tạ Minh Tâm... ra MV Bao la những trái tim hồng, ủng hộ tinh thần y bác sĩ và kêu gọi sự đoàn kết chống dịch của cộng đồng.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, là tên tuổi gạo cội của làng nghệ thuật cải lương Việt Nam. Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga (vai Thái hậu), Đời cô Lựu (vai cô Lựu), Tuyệt tình ca (vai Lê Trường An), Lục Vân Tiên (vai Kiều Nguyệt Nga)... Những năm gần đây, bà thường đổi mới ca cổ bằng cách cover các bản nhạc trẻ như Lạc trôi (Sơn Tùng M-TP), Em gái mưa (Mr. Siro)... theo hình thức cải lương.

NSND Bạch Tuyết. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Ông bà anh do Lê Thiện Hiếu sáng tác, trình diễn trong tập đầu tiên của chương trình Sing my song - Bài hát hay nhất tháng 11/2016. Chỉ trong vòng ba ngày, video phần biểu diễn thu hút hơn 3 triệu lượt xem và 29.000 lượt yêu thích trên Youtube. Ca khúc thuộc thể loại Reggae pha trộn R&B, Jazz, Ska, khiến người nghe cảm thấy thư thái, tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Tác phẩm đoạt giải "Bài hát của năm" trong lễ trao giải Cống hiến 2017.

Tam Kỳ