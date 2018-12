Ba thiên vương Hong Kong tình duyên sóng gió, làm bố tuổi ngoài 50

Vợ cũ gốc Việt chúc mừng Lê Minh sắp làm bố / Lê Minh thừa nhận sắp làm bố ở tuổi 52

Lưu Đức Hoa mới đây chia sẻ trên On anh vui mừng khi Lê Minh thông báo sắp lên chức bố. Việc người bạn đồng trang lứa đi bước nữa và có con làm Lưu Đức Hoa nghĩ về tuổi trẻ, sự đổi thay và điều kỳ diệu trong cuộc sống. "Chúng tôi được gọi là Tứ đại thiên vương từ năm 1993. Thời gian trôi nhanh quá. Giờ đây chúng tôi đều đã sang giai đoạn mới của cuộc đời", Lưu Đức Hoa nói.

Từ trái sang: Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành. Ảnh: Ifeng.

Tứ đại thiên vương gồm Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành. Trong số này, chỉ riêng Trương Học Hữu sớm yên bề gia thất. "Ca thần" Hong Kong kết hôn năm 35 tuổi (1996) cùng diễn viên La Mỹ Vy và có hai con gái. Nhiều năm qua, Học Hữu được khen ngợi là người cha, người chồng mẫu mực.

Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh đều sang giai đoạn mới của cuộc đời, có con gái đầu lòng, khi bước vào độ tuổi 51-52. Trước khi làm bố, họ nhiều lần là tâm điểm làng giải trí vì những cuộc tình với các diễn viên, người mẫu.

Trong số các thiên vương, Quách Phú Thành vướng nhiều ồn ào tình ái hơn cả. Thời mới vào TVB (năm 1984), Quách Phú Thành hẹn hò Diêu Chính Thanh - diễn viên khá nổi tiếng của nhà đài lúc bấy giờ. Theo Sina, mối tình không bền lâu vì Diêu Chính Thanh bỏ chàng vũ công đến với người khác. Sau đó, Quách Phú Thành bén duyên Chung Lệ Đề khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Mối tình kéo dài khoảng hai năm. Một số nguồn tin cho hay Lệ Đề muốn tiến đến hôn nhân song Quách Phú Thành chỉ muốn tập trung cho công việc.

Hùng Đại Lâm và Norika Fujiwara, Chung Lệ Đề (từ trái sang) - những mỹ nhân nóng bỏng gắn liền tình sử của Quách Phú Thành.

Người mẫu lai Trung, Pháp - Amanda Strang hay "bom sex" Nhật Bản Norika Fujiwara, người mẫu Diệp Hy Kỳ đều từng vướng tin đồn tình ái với Quách Phú Thành. Theo QQ, mối tình dài nhất của anh là với diễn viên, người mẫu Hùng Đại Lâm. Hai người bén duyên khi cùng quay MV năm 2006, đường ai nấy đi năm 2013. Trong thời gian yêu nhau bảy năm, cặp sao nhiều lần bị đồn tình cảm rạn nứt. Nhiều nguồn tin cho biết Đại Lâm khao khát kết hôn, sinh con nên giục Phú Thành cưới nhưng nam diễn viên không muốn bị hôn nhân trói buộc.

Sau khi chia tay Đại Lâm năm 2013, Phú Thành gây tranh cãi khi ví von thay bạn gái như thay giày. Anh nói: "Đôi giày không vừa chân làm bạn không thoải mái, bạn sẽ muốn thay đôi giày mới vừa vặn với mình... Cứ cố đi đôi giày không vừa, có ngày bạn sẽ chảy máu. Tìm một đôi khác có thể sẽ tốt hơn. Chuyện tình cảm cũng như vậy".

Quách Phú Thành bị phản ứng dữ dội vì phát ngôn này. Nhiều người chỉ trích anh không tôn trọng Hùng Đại Lâm, làm lỡ thời thanh xuân của cô. Fan của mỹ nhân Diệp Vấn còn vào Weibo của Phú Thành viết bình luận khiếm nhã.

* Quách Phú Thành trong ngày cưới

Cuối năm 2015, Quách Phú Thành công khai yêu Phương Viên - người mẫu kém anh 23 tuổi. Họ tổ chức hôn lễ hồi tháng 4/2017. Phương Viên được ví là "Lọ Lem" vì xuất thân từ một làng quê nghèo, học hết cấp ba, sau đó lên thành phố bươn chải. Nhờ ngoại hình sáng, cô làm người mẫu cho các trang bán hàng online.

Quách Phú Thành luôn thể hiện sự yêu chiều với Phương Viên. Trước những xì xào không "môn đăng hộ đối", Phú Thành nói ai cũng từng có quá khứ, anh sẽ trân trọng, yêu thương và bao dung với Phương Viên. Khi vợ sinh con gái đầu lòng năm ngoái, anh thổ lộ cảm thấy "cả thế giới bỗng đổi khác". Mỗi ngày xong việc, anh đều nóng lòng về với gia đình, bạn bè gọi đi chơi đều bị anh khước từ.

Lê Minh cũng được gọi là thiên vương đa tình vì trải qua cuộc tình với những nhan sắc bậc nhất Hong Kong, trong đó có Vương Tổ Hiền, Châu Hải My. Mối tình được nhắc đến nhiều nhất là với Thư Kỳ. Họ bén duyên khi đóng chung phim City of Glass (1998) và chia tay sau bảy năm, một phần do sức ép quá lớn từ dư luận. Bởi Lê Minh có hình ảnh lành mạnh trong lòng người hâm mộ, trong khi đó Thư Kỳ từng là diễn viên đóng phim cấp ba.

Lê Minh và Thư Kỳ từng yêu nhau bảy năm.

Người mẫu gốc Việt Nhạc Cơ Nhi là người được Lê Minh chọn làm vợ, hai người kết hôn năm 2008, sau ba năm hẹn hò. Năm 2012, cặp sao tuyên bố ly hôn với lý do "quan niệm sống ngày càng đối lập".

Tài tử Nguyên Chấn Hiệp mới đây thổ lộ trên trang cá nhân đã tìm được hạnh phúc mới và sắp có con. "Hai người từng ly hôn đến với nhau, ấy là duyên số. Sinh linh nhỏ sắp chào đời, tôi được làm bố, cuộc đời sang giai đoạn khác", anh viết. Theo Orientalsunday, Lê Minh đi bước nữa cùng Wing Chan - trợ lý của anh. Wing Chan mang thai được khoảng sáu tháng.

Lưu Đức Hoa và vợ con.

Lưu Đức Hoa cũng kết hôn muộn - ở tuổi 47. Theo Chinanews, đôi vợ chồng từng trải qua nỗi đau mất con vì Chu Lệ Thiên sảy thai. Sau khoảng thời gian dài mong ngóng, Lưu Đức Hoa có con gái đầu lòng năm 2012, ở tuổi 51.

Trước khi kết hôn với Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa yêu một vài cô gái song bị từ chối. Mối tình đầu của anh là Lâm An Kỳ. Cô từng hứa đợi Lưu Đức Hoa 5 năm để anh phát triển sự nghiệp song không giữ lời hẹn ước, kết hôn cùng một người bạn của Lưu Đức Hoa.

Khi mới vào làng giải trí, chưa có chỗ đứng trong làng phim, Lưu Đức Hoa yêu thầm diễn viên Trần Ngọc Liên. "Ngọc Liên rất đẹp. Cảm giác mà cô ấy mang đến cho tôi thật sự rất 'Tiểu Long Nữ'. Cô ấy tránh xa những thị phi ở đời. Tôi từng tỏ tình với Trần Ngọc Liên nhưng bị từ chối", nam diễn viên kể trên Sina. Sau đó, anh rút lui vì biết Trần Ngọc Liên yêu tài tử Châu Nhuận Phát.

* Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

Ca khúc về phụ nữ gắn liền cuộc đời huyền thoại Mai Diễm Phương

Lưu Đức Hoa còn làm tốn nhiều giấy mực báo giới Hong Kong vì mối quan hệ với ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương. Nhiều nguồn tin cho biết Mai Diễm Phương yêu tài tử song không được đáp lại. Cô từng nói trong một talkshow: "Nếu cưới, nên cưới người như Lưu Đức Hoa. Nếu như anh ấy ngỏ lời, tôi sẽ đồng ý mà không do dự". Cô thổ lộ hai người là bạn và chỉ có như vậy, họ mới có thể bên nhau lâu dài.

Bà Đàm Mỹ Kim, mẹ của Mai Diễm Phương, từng tiết lộ trên On danh ca quá cố từng nhiều lần khóc vì Lưu Đức Hoa. Bà cho rằng nam diễn viên phụ bạc con gái mình. Với tính cách kín đáo, luôn giữ kín đời tư, tài tử không phản hồi về những tiết lộ của bà Đàm.

Như Anh