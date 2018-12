Bạn gái cũ Brooklyn Beckham hôn người mẫu Playboy đồng giới

Chloe Grace Moretz hiện là một trong những diễn viên nữ tiềm năng của Hollywood. Cô đóng phim từ năm bảy tuổi và từng tham gia một số tác phẩm gây chú ý như "(500) Days of Summer", "Kick-Ass", "Let Me In", "Hick", "Hugo" hay gần đây là bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes 2014 - "Clouds of Sils Maria".