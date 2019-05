Ba mỹ nhân TVB lao đao vì lộ video tình ái

Hoàng Tâm Dĩnh, Lâm Thiên Dư, Mã Trại đều phải ngừng công việc vì thành tâm điểm chỉ trích.

Á hậu Hong Kong xin lỗi bạn trai vì bê bối 'vụng trộm' / Á hậu Hong Kong lộ video âu yếm tài tử có vợ

Hoàng Tâm Dĩnh

Á hậu Hong Kong 2012 là tâm điểm làng giải trí Hoa ngữ sau khi trang Appledaily đăng video cô ôm hôn ca sĩ Hứa Chí An trên ôtô, đưa anh về nhà mình. Hai người "vụng trộm" gần hai năm.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An trên xe hơi.

Sự việc khiến Hoàng Tâm Dĩnh phải ngừng mọi công việc. Hai phim cô tham gia dự kiến chiếu trên TVB vào cuối tháng 4 và tháng 5 bị hủy lịch chiếu. Đài này còn bỏ bài hát chủ đề phim Mái ấm gia đình 4 mà Tâm Dĩnh thể hiện, chỉ giữ phần nhạc của ca khúc. Trên Weibo và nhiều diễn đàn, khán giả la ó, thóa mạ Hoàng Tâm Dĩnh. Cô phải khóa chức năng bình luận các trang cá nhân.

Hoàng Tâm Dĩnh là bạn gái của tài tử Mã Quốc Minh. Hôm 17/4, cô thổ lộ mắc sai lầm không thể tha thứ và đang hối hận, cắn rứt. Tâm Dĩnh xin lỗi bạn trai cùng người thân của anh. "Tôi không thể nào đối diện bản thân, cũng không biết làm thế nào đối diện anh Mã Quốc Minh, bạn bè, công ty, đồng nghiệp", cô viết trên trang cá nhân. Mã Quốc Minh bày tỏ lo lắng cho bạn gái sau sự việc. Anh mong scandal chóng qua đi để Tâm Dĩnh được bình thản, tiếp tục công việc.

Mã Quốc Minh và Hoàng Tâm Dĩnh trong "Cung tâm kế 2".

Trong khi đó, Hứa Chí An tổ chức họp báo, rơi nước mắt xin lỗi vợ - diva Trịnh Tú Văn cùng những người bị tổn thương vì anh. Chí An ngừng công việc để kiểm điểm bản thân. Appledaily được cho chi 1,5 triệu HKD (4,4 tỷ đồng) để mua video tình ái của Hứa Chí An và Hoàng Tâm Dĩnh từ một tài xế taxi. Trang này mới chỉ tung một video và còn hai đoạn phim khác về chuyện "vụng trộm" của Tâm Dĩnh - Chí An.

Lâm Thiên Dư

Lâm Thiên Dư lộ ảnh, video tình ái cùng một chàng trai giàu có.

Nữ diễn viên từng vướng scandal uống rượu cùng một thiếu gia, sau đó vào nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật (của một trung tâm thương mại) để "mây mưa". Đoạn ghi âm hai người trong nhà vệ sinh bị phát tán trên Internet, khiến cô xấu hổ, phải rời Hong Kong tránh sự ồn ào. Vì bê bối này, Lâm Thiên Dư bị đuổi việc ở đài TVB. Rời nhà đài, Lâm Thiên Dư làm huấn luyện viên yoga.

Thiên Dư khóc sau khi nhận quyết định thôi việc từ đài TVB. Cô sinh năm 1989, từng đóng "4 in love", "Melody baby", "The hippocratic crush".

Thiên Dư từng thổ lộ cô mất thời gian dài để lấy lại thăng bằng sau tai tiếng. Cô sống khép kín, ngại tiếp xúc với đàn ông. Năm 2018 - bốn năm sau scandal, Lâm Thiên Dư kết hôn, sinh con với Địch Chí Vinh - người làm trong lĩnh vực ngân hàng. Trên On, cô thổ lộ chồng không lãng mạn, ít tạo điều bất ngờ nhưng chu đáo và đối xử ân cần với cô. Cô cảm động vì khi đau ốm, Chí Vinh cặm cụi làm đồ ăn, thức uống giúp cô chóng khỏi bệnh.

Ảnh cưới của Lâm Thiên Dư.

Mã Trại

Á hậu Hong Kong 2008 từng bị phát tán đoạn video cô mặc nội y, thể hiện động tác khêu gợi. Mã Trại cho rằng Uông Tử Kỳ - người tình đồng giới một thời của cô - phát tán chúng. Uông Tử Kỳ phủ nhận phát tán video song tiết lộ Mã Trại từng nhiều lần gửi video và ảnh gợi cảm cho cô. "Cô ta chỉ giả vờ yêu tôi để được cung cấp tiền bạc", Uông Tử Kỳ nói.

Mã Trại khóc vì lộ video nhạy cảm.

Đài TVB ngừng mọi công việc của Mã Trại vì tai tiếng. Năm 2017, cô rời TVB, sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp. Năm ngoái, người đẹp đóng vai phụ trong phim điện ảnh Tây du ký: Nữ Nhi Quốc. Hồi tháng 1, cô chia sẻ kết hôn cùng một người làm ngoài ngành giải trí.

Mã Trại và chồng.

Theo Appledaily, On

Như Anh