Asia's Got Talent tuyển thí sinh ở Việt Nam

Nhóm nhảy Việt gây sốt tại Asia's Got Talent / Asia's Got Talent 2017 chú trọng tiết mục truyền cảm hứng

Kênh truyền hình AXN tổ chức vòng loại mùa thứ ba chương trình Asia's Got Talent tại các quốc gia Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Buổi tuyển chọn ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tại phim trường Giải Phóng (TP HCM). Các thí sinh có thể đăng ký tham dự trực tuyến từ ngày 26/6.

Sacred Riana, ảo thuật gia người Indonesia, đoạt ngôi quán quân Asia's Got Talent 2017.

"Việt Nam là một trong những nước có các tài năng hấp dẫn, thú vị nhất châu Á. Chúng tôi vô cùng trông đợi những màn biểu diễn bất ngờ, đáng kinh ngạc từ khắp nơi trên đất nước sẽ hội tụ về TP HCM để tham gia tranh tài", ông Derek Wong, đại diện nhà sản xuất Asia's Got Talent, chia sẻ. Ông Derek Wong cho hay rất ấn tượng với nhóm nhảy 218 Dance Crew của Việt Nam tại mùa thi năm 2017. 218 Dance Crew từng lọt vào vòng bán kết nhờ các tiết mục mang dấu ấn văn hóa Việt Nam.

* Tiết mục của nhóm 218 Dance Crew tại Asia's Got Talent 2017

Nhóm nhảy Việt gây sốt tại Asia's Got Talent

Asia’s Got Talent là phiên bản khu vực châu Á của chương trình nhượng quyền Got Talent, phát sóng trên kênh giải trí AXN. Show thực tế này tìm kiếm tài năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy, xiếc, ảo thuật... Ban tổ chức căn cứ số lượt bình chọn của khán giả để tìm đại diện vào buổi thi chung kết. Người xem có thể bình chọn các tiết mục qua Google, Facebook Hashtag hay fanpage của Asia's Got Talent. Trước 218 Dance Crew, Kiều Anh, Minh Tú, Huyền Trang từng tham gia cuộc chơi song không vào được bán kết.

Như Anh