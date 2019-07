H'Hen Niê chuẩn bị quà cưới cho bạn là áo dài Việt đính hoa văn, phụ kiện mang nét văn hóa Thái.

Ngày 27/7, H'Hen Niê làm phù dâu trong đám cưới của người đẹp Sophida Kanchanari - Miss Universe Thailand 2018. Trước đó, cô nhờ hai nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn may hai bộ áo dài làm quà cưới cho đôi vợ chồng.

Vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thử quà cưới của H'Hen Niê.

Hai nhà thiết kế mất ba ngày để lên bản vẽ, dùng 10 người thợ cắt, ráp, đính, thêu trong một tuần. Công đoạn khó nhất là thêu các họa tiết bằng phương pháp thủ công. "Bài toán khó khi may áo dài cho người nước ngoài là đảm bảo trang phục vừa mang nét đặc trưng của trang phục truyền thống Việt Nam, vừa phảng phất văn hóa xứ Chùa Vàng", Phạm Sĩ Toàn nói.

Áo dài cưới H'Hen Niê tặng Hoa hậu Thái Lan do 10 người may Hai bộ áo dài sau khi vừa được may xong. Video: Phạm Sĩ Toàn.

Họ giữ nguyên phom dáng áo dài truyền thống, hai màu chủ đạo là trắng và vàng đồng - màu đặc trưng trong quốc phục Thái Lan. Hoa văn, phụ kiện nhỏ nhưng được may tỉ mỉ, tạo cảm giác sang trọng, vương giả cho người mặc. Chất liệu để may là một loại lụa dệt thủ công, độ co giãn tốt, mang lại cảm giác mát, nhẹ, phù hợp với tiết trời nóng của Thái Lan.

H'Hen Niê cho biết vợ chồng người đẹp Thái Lan bất ngờ và cảm động khi nhận món quà mang bản sắc Việt Nam. Đôi uyên ương dự định mặc áo dài này trong buổi gặp gỡ truyền thông sau đám cưới.

H'Hen Niê (bìa trái) bên cô dâu và các phù dâu.

Sau cuộc thi Universe 2018 ở Thái Lan, Hoa hậu Sophida Kanchanarin và H'Hen vẫn giữ liên lạc với nhau. Ngoài H'Hen Niê, dàn phụ dâu còn có Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi - Tamaryn Green, Hoa hậu Indonesia - Sonia Fergina Citra và Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc - Meisu Qin.

Cuộc thi Miss Universe 2018 diễn ra tại Thái Lan quy tụ 94 thí sinh - đông nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này. Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê - lần đầu vào Top 5 Miss Universe. Đại diện Thái Lan - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Sophida Kanchanarin - vào Top 10. Hoa hậu Nam Phi - Tamaryn Green - đoạt danh hiệu Á hậu 1.

