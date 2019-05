Anh em Russo - đôi đạo diễn nâng tầm 'đế chế' Marvel

Với tình yêu dành cho truyện tranh, Joe và Anthony Russo tạo ra loạt bom tấn ăn khách, đỉnh cao là "Avengers: Endgame".

Avengers: Endgame thu hơn 2,61 tỷ USD, tiến gần thành tích cao nhất lịch sử điện ảnh của Avatar (2,78 tỷ USD). Hai anh em Anthony và Joe Russo là những người đứng sau thành công của bom tấn này.

Joe (sinh năm 1970) và Anthony Russo (1971) sinh ra và lớn lên lại Ohio, Mỹ. Theo Business Insider, người anh Joe Russo đam mê truyện tranh từ nhỏ. Anh nói: "Năm tôi lên 10 tuổi, chú tôi đưa cho một thùng chứa khoảng 100, 200 cuốn truyện tranh. Tôi đọc hết trong vòng một tuần và đặc biệt thích những nhân vật Marvel, bởi họ rất 'con người' với đủ khiếm khuyết và tính cách đặc biệt".

Vạn sự khởi đầu nan

Tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), Joe theo học ngành Kịch trong khi Anthony theo học ngành Luật giống cha. Hai anh em tập tành làm phim vì đam mê. Bộ phim đầu tiên - Pieces (1997) - khiến họ gặp không ít rắc rối về tài chính. Tác phẩm tốn kinh phí 30 nghìn USD - lớn hơn nhiều so với mức dự trù. Phải mất 10 năm, hai anh em mới đủ tiền để trả nợ thẻ tín dụng cho những chi phí của Pieces. Sau đó, Anthony và Joe Russo tới Đại học California để nghiên cứu sâu về ngành phim. Giai đoạn này, họ nợ ngập đầu, Joe vất vả hơn khi vừa lo học hành, công việc, vừa chăm sóc con gái đầu lòng.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của họ đến khi nhà làm phim danh tiếng Steven Soderbergh mời hai anh em đạo diễn Welcome to Collinwood (2002, có George Clooney đóng chính). Steven Soderbergh từng xem Pieces và ấn tượng với phong cách của Russo.

Joe (trái) và Anthony Russo ở buổi ra mắt "Avengers: Endgame" tại Mỹ. Ảnh: Disney.

Cơ hội công việc đến nhiều hơn. Anh em nhà Russo được các nhà đài mời đạo diễn loạt phim Lucky, Arrested Development, Happy Endings, Community... Trong đó, loạt phim Arrested Development phát sóng từ 2003 tới 2005 được giới phê bình đánh giá cao. Theo Los Angeles Times, chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige - ấn tượng mạnh với phim Community, vì thế mời bộ đôi đạo diễn Captain America: The Winter Soldier. Joe Russo hồi tưởng: "Khi đó chúng tôi vừa hoàn thiện các tập phim về bắn súng sơn cho Community, Kevin rất thích chúng. Anh ấy tìm kiếm những người hiểu sự hài hước và chúng tôi có thâm niên về mảng này. Không những thế, anh ấy nhận ra chúng tôi còn biết làm phim hành động".

Trận chiến thang máy trong Captain America: The Winter Soldier (2014) Cảnh hành động trong thang máy của "Captain America: The Winter Soldier".

Bộ đôi Russo trở thành đạo diễn cho hai phần phim The Winter Soldier (2014) và Civil War (2016). So với The First Avenger - phần đầu tiên về Captain America - hai phần này được đánh giá hấp dẫn vượt trội với điểm tích cực trên Rotten Tomatoes đều hơn 90%.

Dưới bàn tay của bộ đôi nhà Russo, các phần phim về Captain America trở nên gai góc, lồng vào thông điệp chính trị, được giới phê bình và khán giả đánh giá là những phim hay bậc nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sau khi chứng kiến cách hai anh em nâng tầm Captain America, Kevin Feige giao họ làm hai tập phim Avengers 3 và 4.

Những người đi vào lịch sử phim ảnh

Joe và Anthony ý thức được trọng trách nặng nề khi được giao nhiệm vụ mới, không chỉ bởi sức ép của kinh phí khổng lồ mà còn vì kỳ vọng của người hâm mộ. Sau 10 năm, series có 22 phim, vượt xa con số của các thương hiệu nổi tiếng khác như Harry Potter hay Lord of the Rings.

Dàn siêu anh hùng đọ sức trong Captain America: Civil War (2016) Dàn siêu anh hùng đọ sức trong "Captain America: Civil War" (2016).

Tiếp đến, anh em nhà Russo cộng tác các tác giả kịch bản Christopher Markus và Stephen McFeely trong Infinity War và Endgame. Bộ tứ dành nhiều tháng để phân tích câu chuyện, tình tiết và cách kết nối nhân vật, sự kiện. Joe Russo nói: "Thật may khi bốn chúng tôi vốn là hai cặp cộng sự từ lâu và rất dễ làm việc. Tất cả đều có chung những mục tiêu trong đầu: Đâu là kịch bản hay nhất? Đâu là câu chuyện tuyệt vời nhất? Đâu là bộ phim tuyệt nhất mà chúng ta có thể làm ra?".

Anh em nhà Russo nắm được thị hiếu khán giả - muốn tận hưởng kết cục phim một cách ly kỳ, khó đoán. Họ luôn giới hạn thông tin trong trailer, thậm chí làm giả nó. "Những manh mối nhỏ nhất cũng có thể phá hủy trải nghiệm xem phim của khán giả", Joe Russo nói trên Box Office.

Anh em nhà Russo cũng là cố vấn hành động cho đạo diễn/diễn viên Ngô Kinh trong "Chiến lang 2" - phim ăn khách nhất mọi thời ở Trung Quốc. Ảnh: Douban.

Bí quyết thành công của anh em Russo còn nằm ở việc họ làm việc ăn ý với dàn diễn viên. Tại phim trường, hai đạo diễn như những người bạn của các sao. Theo Slash Film, Joe và Anthony Russo không áp đặt diễn viên. "Mọi kiểu tóc mà Scarlett Johansson để trong phim đều là lựa chọn của cô ấy. Các diễn viên hiểu nhân vật của họ rõ hơn chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp họ nắm bắt thần thái tốt nhất", hai anh em chia sẻ.

Tài tử Chris Evans nói hai đạo diễn biết cách diễn đạt để diễn viên nhanh chóng hiểu được ý đồ ở mỗi cảnh quay. Anh còn đánh giá cao sự sáng tạo của Joe và Anthony Russo. "Tôi chưa từng gặp đạo diễn nào sáng tạo bay bổng như anh em nhà Russo. Họ thực sự biết cách gây cường điệu cũng như hiểu tiết tấu, sự kịch tính mà một bộ phim cần có", Chris Evans nói.

Đông đảo khán giả đồng tình Avengers: Endgame bi tráng và trọn vẹn, xứng đáng là cái kết của loạt phim siêu anh hùng ăn khách nhất lịch sử. Hai anh em chưa có dự án mới hợp tác với Marvel. Sắp tới, họ tập trung làm loạt phim truyền hình Deadly Class và phim điện ảnh Cherry.

