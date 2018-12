‘Angels by The Sea’ lần đầu xuất hiện tại Việt Fashion Week 2018

Được siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, đạo diễn catwalk của chương trình, thuyết phục, hoa hậu Thái Nhiên Phương lần đầu tiên mang thương hiệu “Angels by The Sea” về Việt Nam. Người đẹp cho ra mắt BST có chủ đề “Sea and Forest-biển và rừng” sự kiện ba ngày Việt Fashion Week 2018.

Xuất hiện trong chương trình, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà và nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2017 Hoàng Thu Thảo đóng trong vai trò vedette. Hai người đẹp mang trên mình đôi cánh thiên thần to và được thiết kế kỳ công, chào kết BST cùng Thái Nhiên Phương.

Tham gia show diễn lần này có sự quy tụ của dàn mỹ nữ làng mẫu Việt như: nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 Nguyễn Diệu Linh, siêu mẫu Diệu Huyền, người mẫu Nguyễn Thị Thành, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lê Thu Trang, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà,…

Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2017 Hoàng Thu Thảo duyên dáng, trẻ trung trong bộ đầm có tone chủ đạo là hồng, tím.

Bộ cánh màu carrot nổi bật cùng chi tiết thêu cá tính ở cổ áo khiến top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà rạng rỡ trên sàn catwalk.

Người mẫu Nguyễn Thị Thành trong chiếc váy trắng xếp lớp tinh khôi.

Chất liệu chủ đạo của thương hiệu là rayon và cotton, phù hợp với khí trời nhiệt đới.

Sắc trắng là màu chủ đạo của bộ sưu tập, kết hợp cùng các tone màu pastel tươi tắn và nhẹ nhàng. Những mẫu thiết kế tao điểm nhấn ở các họa tiết thêu tay và kĩ thuật nhuộm vải tie dye truyền thống của người dân Hawaii.

Thái Nhiên Phương và các NTK nhận kỉ niệm chương từ ban tổ chức của chương trình Việt Fashion Week. BST là kết quả của người đẹp và chị gái, người có cùng đam mê thời trang từ thuở bé với cô. Nina Thái, chị gái của cô là người vẽ lên những mẫu thiết kế, trong khi Phương là người trực tiếp làm việc trong nhà máy để đảm bảo được những mẫu vải được dệt ra đúng chất lượng và màu sắc, giữ nguyên được tâm hồn, ý đồ của nhà thiết kế. Các mẫu trang phục được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Hawaii.

Năm 2012, người đẹp cùng gia đình chuyển qua Hawaii sinh sống và làm việc. Cùng năm, chị gái của cô là Nina Thái đoạt danh hoa hậu Wakiki. Đây là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đạt được danh hiệu này. Được sự ủng hộ của chị gái, năm 2016 Thái Nhiên Phương đã tham gia cuộc thi hoa hậu dành cho tất cả các bạn trẻ người Việt Nam trên thế giới được tổ chức tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Kết quả, người đẹp dành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Thế giới người Việt 2016.

