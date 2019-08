Angelina Jolie mở kênh Youtube riêng

Không dùng mạng xã hội, Angelina Jolie mở kênh Youtube để đăng các bài phỏng vấn, phát biểu khi đóng phim và làm đại sứ cho Liên hiệp quốc.

Minh tinh tiết lộ có kênh Youtube riêng khi tham gia sự kiện D23 Expo của Disney tại thành phố Anaheim (Mỹ) hôm 26/8. Kênh của Angie hiện có hai video là bài phỏng vấn với tạp chí Hollywood Reporter năm 2017 và phần phát biểu tại cuộc họp của Liên hiệp quốc hồi đầu năm. Các video thu hút gần 300.000 lượt xem sau khi người hâm mộ biết về kênh của cô.

Angie không làm các video nhật ký dạng vlog mà tập trung đăng những bài phỏng vấn, phát biểu. Theo phần mô tả trên Youtube, minh tinh sẽ xây dựng kênh thành nơi cung cấp thông tin về những dự án của cô với tư cách đại sứ Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn.

Angelina Jolie tại sự kiện D23 Expo của Disney. Ảnh: AP.

Cũng trong sự kiện D23 Expo, Angelina Jolie nói với ET về việc phải chia tay con trai cả Maddox - người mới đến Hàn Quốc du học: "Đó là cuộc chia tay đẹp. Các em đều ra sân bay tiễn Maddox và chúng rất yêu thương nhau. Khi tạm biệt con để trở về Mỹ, tôi liên tục quay lại vẫy tay chào con trai sáu lần trước khi cánh cổng sân bay đóng lại. Maddox, rất ngọt ngào, đứng chờ tôi đi hẳn. Tôi xúc động với tình cảm con dành cho mình và thật sự nhớ nó".

Angelina Jolie ở Hàn Quốc Angelina Jolie đưa Maddox đến Hàn Quốc nhập học. Video: Instagram.

Sau khi ly dị Brad Pitt, Angelina Jolie xây dựng cuộc sống mẹ đơn thân quanh sáu con. Ngày 18/8, Angelina Jolie dẫn con trai cả - Maddox - nhập học tại trường Yonsei, thành phố Seoul (Hàn Quốc). Cô cho biết phải nén nước mắt khi tạm biệt con và trở về Mỹ. Maddox học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc trường Yonsei) từ tuần này. Angelina đăng ký cho cậu ở ký túc xá của trường tại thành phố Incheon (giáp Seoul) một năm.

Đầu tháng 8, cô nói với Elle "cảm thấy cuộc sống hiện mới bắt đầu". Minh tinh gần đây hoạt động nhiều tại Hollywood với những dự án Maleficent 2, Those Who Wish Me Dead và bom tấn Eternals của Marvel. Ở tuổi 44, Angelina Jolie cho biết "sáu con" và "sự tự do" là hai điều khiến cô cảm thấy biết ơn nhất trong cuộc sống.

