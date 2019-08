Angelina Jolie ăn sushi cùng Pax Thiên

Angelina Jolie cùng con nuôi người Việt - Pax Thiên - đi ăn sushi khi vừa về Mỹ sau chuyến dẫn Maddox nhập học ở Hàn Quốc.

Theo Hollywood Life, hai mẹ con minh tinh Mỹ ăn sushi tại một nhà hàng tại Los Angeles trưa 22/8. Minh tinh phim Maleficent không trang điểm, mặc áo khoác màu nâu nhạt còn con trai mặc quần bò và áo len dài tay. Nguồn tin cho biết Pax Thiên muốn động viên mẹ sau khi anh cả - Maddox - xa nhà để du học Hàn Quốc.

Angelina Jolie và Pax Thiên đi ăn trưa tại Los Angeles hôm 22/8. Ảnh: Mega.

Có cha mẹ là sao hạng A Hollywood, Pax Thiên ít xuất hiện trước công chúng và thường tránh truyền thông. Cậu có gia sư dạy học tại nhà và chỉ xuất hiện cùng Angelina Jolie tại vài sự kiện. Pax Thiên thích ăn đồ châu Á, nhất là sushi.

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ - nghiện ma túy và chưa lập gia đình - bỏ rơi. Cậu được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM). Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Jolie và Pitt đặt tên con là Pax Thiên với ý nghĩa "bầu trời hòa bình".

Ngày 18/8, Angelina Jolie dẫn con trai cả - Maddox - nhập học tại trường Yonsei, thành phố Seoul (Hàn Quốc). Cô cho biết phải nén nước mắt khi tạm biệt con và trở về Mỹ. Maddox học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc trường Yonsei) từ tuần này. Angelina đăng ký cho cậu ở ký túc xá của trường tại thành phố Incheon (giáp Seoul) một năm.

Sau khi ly dị Brad Pitt, Angelina Jolie xây dựng cuộc sống mẹ đơn thân quanh sáu người con. Đầu tháng 8, cô nói với Elle "cảm thấy cuộc sống hiện mới bắt đầu". Minh tinh gần đây hoạt động nhiều tại Hollywood với những dự án Maleficent 2, Those Who Wish Me Dead và bom tấn Eternals của Marvel. Ở tuổi 44, Angelina Jolie cho biết "sáu con" và "sự tự do" là hai điều khiến cô cảm thấy biết ơn nhất trong cuộc sống. "Nếu sống trong thời đại cũ, tôi chắc chắn bị người ta thiêu như phù thủy vì chọn sống theo ý mình", minh tinh nói với Elle.

