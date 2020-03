Andy Cohen nhiễm nCoV

MỹNgười dẫn chương trình Andy Cohen cho biết anh xét nghiệm dương tính với nCoV sau vài ngày tự cách ly vì không khỏe.

Andy báo tin trên Instagram hôm 20/3, cho biết đài truyền hình dừng sản xuất các chương trình để anh tập trung điều trị. MC nói: "Tôi xin cảm ơn các nhân viên y tế đang làm việc không biết mệt mỏi cho cộng đồng và mong mọi người hãy tự cách ly ở nhà". Anh dự định sản xuất các chương trình talkshow tại nhà riêng ở New York.

Andy Cohen dẫn chương trình "Watch What Happens Live". Ảnh: Variety.

Andy Cohen sinh năm 1968, là MC kiêm biên tập viên truyền hình nổi tiếng. Anh phụ trách nhiều chương trình như talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen, show hẹn hò thực tế Love Connection, cuộc thi nấu ăn Top Chef... Anh hiện sống cùng con trai Benjamin, một tuổi, sinh bằng phương pháp mang thai hộ.

Đến ngày 21/3, Covid-19 xuất hiện ở 186 quốc gia với tổng cộng hơn 276.000 người nhiễm và 11.400 ca tử vong. Mỹ hiện xác định 19.650 người dương tính và 263 trường hợp tử vong. Vợ chồng Tom Hanks là sao Hollywood đầu tiên nhiễm bệnh, hiện điều trị và cách ly tại Australia. Thời gian qua, nhiều sao như tài tử Idris Elba, "Bond Girl" Olga Kurylenko cho biết bị nhiễm. Nhiều sự kiện giải trí, thế thao lớn đều bị hoãn, hủy.

Đạt Phan (theo CNN)