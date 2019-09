American Tourister ra mắt bộ sưu tập Trigard

Thương hiệu vali American Tourister khởi động chiến dịch mới của năm, với thông điệp "Travel brings back a new you" thể hiện qua bộ sưu tập mới.

Làm mới mình sau những chuyến đi, "Travel brings back a new you" là thông điệp mới, nối tiếp tinh thần chiến dịch Bring Back More năm 2019. Với thông điệp này, American Tourister mong muốn khuyến khích du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ trên khắp thế giới tăng cường trải nghiệm để khám phá, phát triển thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân. Sau mỗi hành trình, trở về vẫn là bạn, nhưng mới lạ, thú vị hơn.

Video quảng cáo chiến dịch Travel brings back a new you.

Bộ sưu tập Trigard mới ra mắt dành cho tất cả mọi người. Dù bạn là ai cũng có thể lên đường với phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đi tới những vùng đất mới, thử thách và học hỏi, làm quen với những người bạn mới.

Thiết kế mới mang đến cho bộ sưu tâp Trigard hình ảnh trẻ trung, hiện đại.

Với thiết kế trẻ trung và hiện đại, bộ sưu tập vali Trigard đến từ thương hiệu mang đến các màu sắc nổi bật, thời thượng, sẽ là người bạn đồng hành biến các chuyến đi trở thành những hành trình thú vị và đáng nhớ với mỗi du khách.

Bộ vali màu sắc dành cho giới trẻ của thương hiệu.

Điểm nổi bật nhất ở bộ sưu tập mới của thương hiệu American Tourister chính là sự đột phá với khóa gập 3 điểm công nghệ XtraSecu tích hợp khóa số TSA, giúp bảo vệ hành lý của bạn an toàn hơn.

Tăng trải nghiệm - Tạo khác biệt cùng American Tourister Trigard "kích lại tinh thần" cho cuộc sống lật sang trang mới.



Tại Việt Nam, bộ sưu tập Trigard đã có mặt tại hệ thống hơn 100 cửa hàng American Tourister/ House Of Samsonite/ House Of Luggage trên toàn quốc. Dịp này, American Tourister dành tặng món quà gồm mini-case và bộ sticker trị giá đến 1.000.000 đồng cho khách hàng khi mua vali Trigard tại hệ thống cửa hàng và website từ nay hết 20/10.

American Tourister là một trong những thương hiệu vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch uy tín, chất lượng hàng đầu thế giới. Sản phẩm của American Tourister là sự tổng hợp nhiều yếu tố tiện ích khi du lịch như bền, nhẹ, thời trang, đa chức năng và chi phí tối ưu. Thương hiệu hành lý có tuổi đời 86 năm, hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Là đại diện phân phối độc quyền các thương hiệu vali - balo - túi xách - phụ kiện nổi tiếng thế giới, sở hữu chuỗi hệ thống bán lẻ với hơn 100 cửa hàng, điểm bán trên toàn quốc, House Of Samsonite/ House Of Luggage (HOL) mang đến cho khách hàng các dòng sản phẩm chính hãng American Tourister, cùng nhiều nhãn hàng khác tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

(Nguồn: House Of Samsonite/ House Of Luggage (HOL))