Album về sự yếu đuối của Lizzo

Lizzo khỏa thân, thả lỏng cơ thể, nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc khuôn mặt cô hướng lên, mang chút thách thức để làm bìa đĩa.

Đội ngũ sáng tạo từng lên ý tưởng bìa album phòng thu thứ ba của Lizzo - Cuz I Love You - màu sắc và thời trang hơn nhưng cô không muốn điều đó. Ca sĩ khỏa thân với bộ tóc đen dài che nửa phần lưng, không cố gắng tạo dáng mà để cơ thể tự nhiên trước ống kính. "Hoàn toàn khỏa thân, nhưng trông rất thoải mái với chính mình, tôi nghĩ đó là minh chứng cho chủ đề yếu đuối và mạnh mẽ trong album này", ca sĩ 31 tuổi nói với Rolling Stone.

Ca sĩ Lizzo. Ảnh: Mike Prior/Nme.

Trong quá trình hoàn thành album, Lizzo từng tham gia trị liệu để thoát khỏi tổn thương tâm lý do mạng xã hội gây ra. Cô từng sống trong tự ti, bị chế giễu vì thân hình quá khổ - cao xấp xỉ 1,8 m và có lúc nặng tới 140 kg. Dù vậy, cô dần thoát mặc cảm và khẳng định được bản thân trong âm nhạc. Ca sĩ đồng sáng tác 11 bài trong album mới thể hiện hành trình đó: từ nhạy cảm, tổn thương đến học cách yêu thương mình vô điều kiện.

Rolling Stone nhận xét: "Yếu đuối là chất xúc tác cần thiết cho sự mở màn". Heaven Help Me, Cuz I love you bộc bạch nỗi sợ hãi cũng như mong chờ khi rơi vào lưới tình. "I'm crying 'cause I love you, oh/I thought that I didn't care/ I thought I was love-impaired/ But baby, baby/ I don't know what I'm gonna do" (tạm dịch: Em khóc vì em yêu anh/ Em từng nghĩ em không quan tâm/ Em từng nghĩ em ít khi yêu/ Nhưng anh à/ Em không biết mình nên làm gì nữa).

'Cuz I love you' - Lizzo Ca khúc "Cuz I love you" của Lizzo. Nguồn: Youtube.

Crybaby – ca khúc thứ sáu trong album – kể về mối tình tan vỡ: cô bị phản bội, tổn thương, quyến luyến, cuối cùng bật thành tiếng khóc: "Some big girls gotta cry" (Những cô gái trưởng thành sẽ khóc). Tờ Los Angeles Time nhận xét âm hưởng Cry Baby làm người nghe liên tưởng tới chất nhạc cổ điển những năm 1970 của Prince - hợp tác Lizzo trước khi mất không lâu.

Cũng hát về mối tình tan vỡ, Jerome không quá ủy mị, đau buồn. Lizzo kể về cuộc tình với một chàng trai trẻ con, nhưng khi chia tay, nữ ca sĩ không hoàn toàn oán trách, đổ lỗi cho người yêu. Cô thừa nhận lỗi lầm tới từ cả hai phía, đồng thời khoan dung và an ủi người yêu. Jerome dần trở lại phong cách quen thuộc của Lizzo - mạnh mẽ trong tình yêu và chia ly: "Take your ass home/ And come back when you're grown, oh" (tạm dịch: Xách mông về nhà/ Và quay lại khi anh đã trưởng thành).

Sau những yếu đuối, Cuz I love you tiếp tục truyền tải thông điệp về sự mạnh mẽ, tự yêu thương và nữ quyền - nối tiếp các sản phẩm trước đó của Lizzo. Ca khúc thứ hai trong album – Like a Girl, phản bác ý nghĩa tiêu cực của cụm từ này (cụm từ ‘like a girl’ – ‘như đàn bà’ thường dùng để chỉ những người yếu đuối, dựa dẫm). Ca sĩ mở đầu bằng những câu hát đầy cảm hứng nữ quyền: "Woke up feelin' like I just might run for President/ Even if there ain't no precedent, switchin' up the messaging" (tạm dịch: Tỉnh dậy và cảm giác mình có thể tranh cử tổng thống/ Ngay cả khi không có tiền lệ thì hãy thay đổi quan điểm). Bài hát sau đó nhắc tới một loạt biểu tượng nổi bật: nữ nghệ sĩ Chaka Khan, ca sĩ – nhạc sĩ da màu Lauryn Hill hay "nữ hoàng quần vợt" Serena Willy (Serena Williams), qua đó gắn cụm từ "nữ tính" với thành công, sức mạnh.

Lizzo cũng âm thầm truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Cô nói với Apple Music: "Tôi luôn suy nghĩ về những chàng trai cảm thấy thoải mái với mặt nữ tính trong họ, những chàng gay và drag queen (nam giới ăn mặc, trang điểm giống nữ), bởi vậy tôi đã hát: ‘If you feel like a girl/Then you real like a girl’ (tạm dịch: Nếu bạn thấy mình là con gái/ Hãy trở thành một cô gái)". Cảm hứng này được nối tiếp trong Better in Color, khẳng định tình yêu, cuộc sống sẽ rực rỡ hơn khi không phải lo lắng về màu da, giới tính.

Juice - Lizzo "Juice" thu về hơn 53 triệu lượt xem MV trên Youtube. Nguồn: Youtube.

Juice thu hút với ca từ "If I'm shinin', everybody gonna shine" (tạm dịch: Nếu tôi tỏa sáng, bạn cũng tỏa sáng), Lingeria là bài hát táo bạo, thách thức, đôi phần suồng sã về đồ lót. Ca khúc Tempo có câu: "Slow songs, they for skinny hoes/ I'm a thick bitch, I need tempo" (tạm dịch: Giai điệu chậm rãi dành cho những bộ xương gầy guộc/ Tôi là một cô béo, tôi cần nhịp điệu nhanh) do ca sĩ khách mời Missy Elliott thể hiện.

Soulmate được ví như kết quả hành trình cảm xúc Lizzo trong album. Bài hát trở lại chủ đề yêu thích của Lizzo, khi cô trở thành tâm giao của chính mình. Điệp khúc mang tới thông điệp: muốn được người khác yêu thương, trước hết phải tự học cách trân trọng bản thân:

"Cause I'm my own soulmate

I know how to love me

I know that I'm always gonna hold me down

Yeah, I'm my own soulmate

No, I'm never lonely

I know I'm a queen but I don't need no crown

Look up in the mirror like: ‘damn she the one’"

(tạm dịch: Bởi tôi là tri kỷ của chính mình

Tôi biết cách yêu bản thân

Tôi biết cách tôi sẽ giữ mình lại

Đúng, tôi là tri kỷ của chính mình

Tôi sẽ không bao giờ cô đơn

Là nữ hoàng không cần tới vương miện

Nhìn vào gương và thấy mình là nhất)

'Soulmate' - Lizzo Ca khúc "Soulmate" đứng thứ tư trong album. Nguồn: Youtube.

Ra mắt ngày 19/4/2019 - với hai đĩa đơn Juice (ngày 4/1/2019) và Tempo (ngày 26/7/2019), Cuz I love you đạt vị trí thứ ba trên Billboard 200, là ứng viên sáng giá cho "Album của năm" tại Grammy năm nay. Cây bút Rob Sheffield của Rolling Stone nhận xét với sản phẩm đột phá này, Lizzo khẳng định được vương miện nữ hoàng trong làng nhạc. The Guardian viết: "Album thay đổi khéo léo từ nhạc Pop vũ trường những năm 1980, tới Funk rock của Prince hay âm hưởng Blues". Cuz I love you hòa quyện nét cổ điển mơ màng của thập niên 1980, xen lẫn âm hưởng thập niên 1970 và 1990 với sự hóm hỉnh hiện đại của nữ ca sĩ. Tiếng sáo xuyên suốt album – đặc trưng của Lizzo với tư cách nghệ sĩ sáo (cô học thổi sáo từ bé và thường sử dụng trong các sáng tác của mình) cùng sự góp mặt của hai rapper kỳ cựu Missy Elliott trong Tempo và Gucci Mane trong Exactly what I feel tạo nên điểm nhấn.

Album còn có phiên bản cao cấp và siêu cao cấp, bổ sung thêm bốn bài hát khác, đều là những ca khúc nổi tiếng đã ra mắt trước đó, gồm Good as Hell (2016), Truth Hurts (2017), Water me (2017) và Boys (2018).

Tổng thể mang giai điệu màu sắc, sôi động, tuy nhiên sự bùng nổ có phần cuồng nhiệt trong hơn 33 phút khiến album "dường như quá ít không gian để thở", theo The Guardian. Pitchfork cũng nhận định một số bài hát dường như gánh chịu một lối sản xuất "điên cuồng".

Bảo Thư