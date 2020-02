Adam Levine xin lỗi fan vì thiếu chuyên nghiệp

ChileCa sĩ Adam Levine xin lỗi vì khiến chương trình trực tiếp bị muộn, hát không tập trung và có thái độ không đúng mực với khán giả.

Ngày 28/2, trưởng nhóm Maroon 5 đăng bài trên trang cá nhân: "Tôi luôn hào hứng trước các đêm nhạc. Nhưng một số điều khiến tôi xao nhãng tối qua, dẫn đến hành động thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu. Tôi xin lỗi tất cả và sẽ cháy hết mình trong show tới".

Adam Levine diễn cùng Maroon 5 tại Chile hôm 27/2. Ảnh: EPA-EFA.

Maroon 5 biểu diễn tại lễ hội Viña del Mar ở Chile tối 27/2, được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Nhóm mất hơn 15 phút chuẩn bị sân khấu, khiến người dẫn chương trình lúng túng tìm cách kéo dài thời gian. Trên Twitter, nhiều khán giả chỉ trích Adam hát lệch tông, cáu kỉnh suốt buổi diễn. Thậm chí, khi ban nhạc bắt đầu chơi ca khúc She Will Be Loved, phía dưới hát theo, Adam nói: "Ồ, nếu các bạn muốn làm thay việc của tôi, cứ tiếp tục". Nhiều khán giả Chile đặt cho anh biệt danh El Monstruo (tạm dịch: Quái vật) vì hành xử thiếu chuyên nghiệp. Tài khoản Isaelaaa viết: "Anh ta thiếu tôn trọng những fan đã bỏ tiền mua vé tới xem show".

Đại diện ban nhạc cho biết Adam gặp một số vấn đề về kỹ thuật trên sân khấu - liên quan hệ thống loa monitor và tai nghe giúp ca sĩ có thể nghe giọng chính mình - khiến anh mất tập trung. Nhóm có thêm một đêm nhạc tại Santiago, Chile dịp cuối tuần trước khi lưu diễn tại các nước Nam Mỹ khác.

Adam Levine và Maroon 5 diễn tại Viña del Mar Adam Lavine hát "Moves Like Jagger" tại lễ hội Viña del Mar. Video: Vina2020.

Adam Levine, sinh năm 1979 tại Mỹ, được biết đến với vai trò giọng ca chính của nhóm Maroon 5. Anh cùng ban nhạc có ba giải Grammy, ba giải AMAs và một giải MTV Video Awards. Từ năm 2011, Adam giữ ghế giám khảo chương trình tìm kiếm tại năng âm nhạc The Voice Mỹ. Tháng 5/2019, anh quyết định rời show để tập trung cho sự nghiệp âm nhạc cá nhân và nhóm.

Đạt Phan (theo USA Today)