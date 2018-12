ACFC - nhà phân phối của Nike và nhiều nhãn thời trang cao cấp

Nike Việt Nam vừa tổ chức Swoosh Party - bữa tiệc mang đậm màu sắc và không khí Giáng sinh. Đây là sự kiện tri ân dành cho các tín đồ của Nike đã đánh dấu cột mốc về cuộc hợp tác chiến lược gần một thập kỷ giữa Nike và ACFC - một trong những nhà phân phối của các thương hiệu thời trang cao cấp thế giới tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Swoosh Party nhằm tái hiện nhịp sống đô thị hiện đại của những con người dám nghĩ dám làm, tự tin theo đuổi phong cách riêng. Diễn ra trong không gian rực rỡ trên cao với tầm nhìn toàn thành phố - Swoosh Party quy tụ hàng loạt tên tuổi trong giới giải trí hiện tại như ca sĩ Tóc Tiên, MC Phương Mai, chị em ca sĩ Yến Trang Yến Nhi, nhóm nhạc Monstar, diễn viên Vũ Ngọc Anh, ca sĩ Băng Di... Đại diện cho những người yêu thích thể thao như vận động viên Marcus Guilhem, Stefan Nguyễn, nam diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng tham gia sự kiện này.

Ông Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, bà Hà Uyên Phương, đại diện công ty ACFC và Nike Việt Nam tại bữa tiệc.

Những người tham dự nhận xét,với tinh thần "Party - Play - Prize", sự kiện đã mang đến bầu không khí sôi động, tươi trẻ, đồng thời giữ vững tôn chỉ kết nối con người đam mê, đầy ý chí, đánh thức tinh thần thể thao của thương hiệu thông qua nhiều hoạt động tương tác sôi động, thú vị.

Đêm tiệc sử dụng nhiều hình ảnh, hiệu ứng hỗ trợ xuyên suốt và gắn kết mạnh mẽ, để mang đến nhiều cảm xúc cho người xem khi đáp ứng tối đa cả phần nghe lẫn phần nhìn. Swoosh party mang tới nguồn cảm hứng "đôi cánh của nữ thần chiến thắng" cũng như thể hiện đẳng cấp của một "gã khổng lồ" thời trang thể thao đến từ nước Mỹ.

`Stefan Nguyễn và Marcus Guilhem đã có giây phút bùng nổ cùng các trò chơi tương tác "Smash - Kick - Shoot" nhằm kết nối những con người cùng đam mê và tinh thần thể thao.

Nike - thương hiệu nổi tiếng trong ngành hàng thời trang thể thao

Những năm gần đây, nền văn hóa đại chúng đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ với từng đôi giày ấn tượng. Và Nike là một trong những thương hiệu đi đầu khi luôn đặt nhu cầu khách hàng làm định hướng phát triển, liên tục cải tiến về công nghệ và thiết kế, nắm bắt dòng dịch chuyển của xu hướng hiện đại cũng như nhiều hoạt động đầy cảm hứng.

Nike còn tạo dấu ấn với sự đột phá trong tư duy thiết kế, đưa tinh thần thể thao qua lăng kính thời trang với nhiều dòng sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt thông điệp "Just Do It" đã trở thành slogan có tầm ảnh hưởng lớn, khi truyền tải tinh thần luôn nhìn về phía trước, dũng cảm đương đầu để theo đuổi đam mê.

Cụ thể, theo danh sách các thương hiệu có giá trị nhất thế giới của Brand Finance, thương hiệu Nike dẫn đầu ngành hàng thời trang với giá trị lên đến 28 tỷ USD. Điều đó cho thấy, sau 5 thập kỷ hình thành và phát triển, Nike đã chứng minh sức ảnh hưởng đối với thế giới thời trang nói chung và ngành hàng thể thao nói riêng.

Những thách thức khi mang Nike về Việt Nam

Việc đưa Nike về Việt Nam cũng là bước đi đầy thách thức, đối mặt với vô số trở ngại của Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) trước sự tồn tại tràn lan hàng giả, những thấu hiểu khách hàng thị trường nội địa và áp lực trước danh tiếng của thương hiệu trên trường quốc tế. Chính vì thế, sự thành công của Nike tại Việt Nam khiến không ít người thắc mắc về cái tên đứng sau dấu "Swoosh" huyền thoại.

ACFC làm nên sự thành công của Nike tại Việt Nam.

Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) là một thành viên của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific Group), được thành lập từ năm 1985, tham gia nhiều lĩnh vực như: kinh doanh tại sân bay, phân phối và kinh doanh bán lẻ; cùng nhiều hạng mục kinh doanh khác.

ACFC là đơn vị phân phối độc quyền các nhãn hàng thời trang Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Levi’s, GAP, Banana Republic, Old Navy, Mango, Dune, Mothercare, Owndays, OVS, Pafois, French Connection... Nhiều người nói về ACFC trong vai trò tiên phong, thay đổi thói quen của giới mộ điệu thời trang Việt và là hình mẫu của mô hình kinh doanh sáng tạo, hợp lý.

Theo nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu Savills, thị trường Việt Nam luôn được đánh giá cao về sức tiêu thụ hàng ngoại nhập, dù nền kinh tế có những biến đổi trong từng thời điểm. "Hiểu rõ nhu cầu mua sắm đa dạng của xã hội đang trên đà phát triển, ACFC tập trung phân phối các thương hiệu thời trang cấp trung tên tuổi trên thế giới, để mang đến sự lựa chọn phù hợp nhiều phong cách khác nhau: sang trọng, thời thượng, tinh tế nhưng vẫn năng động và cá tính", đại diện nhãn hàng nói.

Ông Louis Nguyễn - đại diện ACFC từng chia sẻ - ACFC luôn hướng đến một tập thể dành trọn tâm huyết cho việc định hình phong cách thời trang của giới trẻ Việt và chào đón những cá nhân có niềm đam mê thời trang... Tất cả sẽ cùng nhau mang những xu hướng thời trang thời thượng mới nhất trên thế giới về Việt Nam.

Đại diện ACFC cũng khẳng đinh, công ty luôn hướng đến việc tạo dựng một tập thể dành trọn tâm huyết cho việc định hình phong cách thời trang, định vị vai trò là đối tác lý tưởng khi nhượng quyền các thương hiệu lớn về Việt Nam.

