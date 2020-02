ABBA lên kế hoạch tái xuất

Benny Andersson - thành viên ABBA - cho biết nhóm dự định trở lại sau mùa hè, phát hành ít nhất năm ca khúc.

Ngày 3/2, Benny trả lời phỏng vấn tờ NME: "Tôi không thể tự đưa ra quyết định. Nhưng đó là mục tiêu chung của cả nhóm". Họ đang thu âm và nhiều khả năng sẽ phát hành ít nhất năm ca khúc mới.

Nhóm nhạc ABBA thời trẻ. Từ trái qua: Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Bjorn Ulvaeus. Ảnh: Press.

Tháng 4/2019, một thành viên khác của ABBA - Bjorn Ulvaeus - cho biết nhóm dự định phát hành hai MV vào cuối năm 2019 nhưng không kịp tiến độ. "Chúng tôi tốn nhiều thời gian để sản xuất. Nhưng mọi thứ dần vào guồng và diễn ra suôn sẻ", Bjorn nói. Ông bật mí hai ca khúc được chọn là I Still Have Faith In You và Don't Shut Me Down, đều được viết sau khi nhóm tái hợp năm 2016. Trong MV mới, ABBA xuất hiện dưới dạng nhân vật giả lập 3D thay vì người thật. Họ cũng dự định sử dụng công nghệ này tại những buổi biểu diễn.

'Dancing Queen' - ABBA Nhóm ABBA hát "Dancing Queen". Video: Youtube.

ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972. Nhóm được thành lập với hai cặp vợ chồng Ulvaeus - Faltskog và Anderson - Lyngstad. Tuy chỉ hoạt động mạnh trong khoảng 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và gây cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em. Nhóm dừng hoạt động năm 1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của cả hai cặp. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp và bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả.

Đạt Phan (theo NME)