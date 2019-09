Aaron Carter xăm lên mặt

Ca sĩ Aaron Carter khoe hình xăm mới che gần kín nửa khuôn mặt trên Instagram.

Ngày 29/9, Aaron đăng bức ảnh tự chụp trước gương bằng điện thoại, khoe hình xăm một phụ nữ bên trái khuôn mặt - phủ kín từ cổ lên trán. "Tôi hiện là cái tên lớn nhất trong làng nhạc. Không ai có thể phủ nhận sự thật đó", ca sĩ chú thích dưới bức ảnh. Cùng ngày, thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc Aaron lái xe địa hình bốn bánh trên phố với hình xăm mới.

Aaron Carter lái xe địa hình bốn bánh. Ảnh: Mega.

Nam ca sĩ chọn xăm mình sau bê bối với anh chị em ruột. Ngày 19/9, anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trên Twitter, Aaron liên hệ với các cô gái từng tố cáo anh trai Nick Carter quấy rối tình dục, khuyên họ ra tòa kiện ca sĩ nhóm Backstreet Boys. Trước đó, Nick đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ anh - đang mang thai tháng cuối.

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động.

Aaron Carter - "I'm All About You" "I'm All About You" - ca khúc giúp Aaron Carter từng được mệnh danh "hoàng tử nhạc pop". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo US Weekly)