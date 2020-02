Á quân Voice Kids 2019 ra MV

Khánh An - Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 - cùng cô giáo ra MV nhạc xuân và khởi động dự án trong năm mới.

Nhạc phẩm Câu chuyện đầu năm (sáng tác: Hoài An) do Khánh An thu âm cùng giáo viên thanh nhạc - ca sĩ Tân Phương. Giọng ca nhí và cô giáo diện áo dài, dạo bước trong vườn đào, quất... Khánh An cho biết cô bé nghe các phiên bản của Như Quỳnh, Dương Hồng Loan để học cách luyến láy, chọn bản phối mới để tạo nét riêng.

Khánh An quay MV 'Câu chuyện đầu năm' MV "Câu chuyện đầu năm" (Hoài An) do Khánh An hát cùng cô giáo. Video: Youtube.

MV nằm trong chuỗi dự án nhạc xuân của Khánh An, với các ca khúc: Xuân đẹp làm sao (Thanh Sơn), Ước nguyện đầu xuân (Hoàng Trang), Cánh thiệp đầu xuân (Minh Kỳ - Lê Dinh)... Ở tuổi 14, Khánh An có kênh Youtube riêng để giới thiệu các video nhạc bolero do cô bé thể hiện. Nhiều video của Khánh An thu hút khán giả như Đoạn tuyệt (Thái Thịnh sáng tác) - gần bảy triệu lượt xem, Xin em đừng khóc vu quy (Minh Phương sáng tác) - 2,5 triệu lượt xem...

Mẹ Khánh An cho biết em sinh ra ở Hà Nội nhưng thích nghe dân ca và bolero từ nhỏ. Cô bé thường nghe các ca khúc của Như Quỳnh, Phi Nhung... nên làm quen sớm với lối hát đậm chất Nam bộ. Năm 2019, cô bé thi The Voice Kids, được chọn vào đội Ali Hoàng Dương - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và lọt vào chung kết. Sắp tới, Khánh An tập trung vào luyện thanh, tiếp tục theo bolero bên cạnh việc học văn hóa.

Khánh An - Á quân Voice Kids 2019. Ảnh: KT.

Giọng hát Việt nhí là phiên bản The Voice dành cho thí sinh từ chín đến 15 tuổi, hiện kéo dài bảy mùa. Năm 2019, cuộc thi có ba cặp huấn luyện viên: ca sĩ Hương Giang - nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Ali Hoàng Dương - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Tam Kỳ