9 ca khúc nhạc Giáng sinh đình đám những năm 1990

"Grown-Up Christmas List" của Amy Grant (1992)

'Grown-Up Christmas List' - Amy Grant

Grown-Up Christmas List là ca khúc do David Foster sáng tác, Linda Thompson-Jenner viết lời. Năm 1992, ca sĩ Amy Grant thu âm và đưa vào album Home for Christmas. Tác phẩm này nhanh chóng trở thành ca khúc được phát sóng nhiều nhất trên đài phát thanh khi đó.

"Sleigh Ride" của TLC (1992)

Sleigh Ride - TLC

Đây là ca khúc nhạc phim Home Alone 2: Lost in New York phát hành năm 1992.

"Christmas Through Your Eyes" của Gloria Estefan (1993)

'Christmas Through Your Eyes' - Gloria Estefan

Christmas Through Your Eyes là ca khúc phòng thu solo thứ tư của ca sĩ Mỹ Latin - Gloria Estefan, phát hành năm 1993. Album nhạc Giáng sinh của Gloria Estefan gồm nhiều ca khúc truyền thống, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của khán giả.

"Let It Snow" của nhóm Boyz II Men và Brian McKnight (1993)

'Let It Snow' - Boyz II Men and Brian McKnight

Let It Snow do Brian McKnight và Wayna Morris - thành viên nhóm Boyz II Men - sáng tác. Ca khúc đứng vị trí 32 trên bảng xếp hạng "Billboard 100" năm 1993.

"All I Want For Christmas Is You" của Mariah Carey (1994)

'All I Want For Christmas Is You' - Mariah Carey

All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey phát hành năm 1994. Tác phẩm được đề cử nhiều hạng mục như "Video hay nhất", "Ca khúc hay nhất" của World Music Awards. Nhiều năm sau, đây vẫn là ca khúc gắn liền tên tuổi Mariah Carey và được phát vào mỗi dịp Giáng sinh.

"Christmas Time" của Backstreet Boys (1997)

Christmas Time - Backstreet Boys

Năm 1996, Backstreet Boys phát hành ca khúc Christmas Time do Veit Renn, Joe Smith và Johnny Wright sáng tác. Tác phẩm được tung ra cùng single Quit Playing Games (With My Heart). Ca khúc này sau đó được đưa vào nhiều album tổng hợp về Giáng sinh.

"Put A Little Holiday In Your Heart" của LeAnn Rimes (1997)

'Put A Little Holiday In Your Heart' - LeAnn Rimes

Bản Ballad này được chọn làm nhạc phim truyền hình Holiday In Your Heart - dựa trên câu chuyện do LeAnn Rimes viết.

"Merry Christmas, Happy Holidays" của NSYNC (1998)

'Merry Christmas, Happy Holidays' - 'NSYNC

Merry Christmas, Happy Holidays là ca khúc nằm trong album Home for Christmas của NSYNC phát hành năm 1998.

"This Gift" của 98 Degrees (1999)

'This Gift' - 98 Degrees

Đây là single đầu tiên của 98 Degrees trong album This Christmas. Ca khúc ra đời năm 1999 và nhanh chóng đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng của Billboard.

Minh Anh