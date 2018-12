75% nữ diễn viên đóng thế ở Hollywood 'bị bắt nạt hoặc tấn công tình dục'

Cặp diễn viên đóng thế nên duyên nhờ bom tấn 'Max điên' / 10 diễn viên đóng thế đắt giá nhất Hollywood

Hôm 7/4, Julie Johnson - nữ diễn viên đóng thế gạo cội kiêm tác giả cuốn The Stuntwoman: The True Story of a Hollywood Heroine - công bố kết quả cuộc khảo sát độc lập thu thập từ 43 diễn viên đóng thế ở Hollywood.

Julie Johnson.

Theo The Guardian, để thực hiện cuộc khảo sát, Johnson gửi bản câu hỏi tới 164 nữ diễn viên đóng thế đang làm việc ở Hollywood và nhận được hồi đáp từ 43 người. Bản khảo sát cho thấy hai phần ba số người này từng bị tấn công tình dục hoặc bị đánh cố ý trên trường quay.

Nữ diễn viên cho rằng vấn nạn diễn ra từ thập niên 1980 và gần như không thay đổi tới nay. Hầu hết kẻ tấn công là các nam diễn viên đóng thế chung phim với các nạn nhân. Năm 1982, Johnson từng thực hiện một khảo sát độc lập - gửi câu hỏi tới 85 diễn viên đóng thế ở Hollywood và nhận được trả lời từ 44 người. Kết quả lúc trước cho thấy 61% người trả lời từng bị tấn công tình dục hoặc bị bắt nạt trên trường quay.

Nữ diễn viên đóng thế đã về hưu gửi kết quả khảo sát mới của mình tới chủ tịch liên đoàn diễn viên Holllywood (SAG-AFTRA) - David White - và bày tỏ: "Bản khảo sát này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về lối sống trong nghề của chúng tôi. Các nhà sản xuất và liên đoàn diễn viên phải gắn bó hơn nữa vì lợi ích của diễn viên đóng thế".

Julie Johnson từng đóng thế cho các minh tinh Jaclyn Smith, Farrah Fawcett và Kate Jackson trong "Những thiên thần của Charlie".

Sinh năm 1939, Julie Johnson là ngôi sao đóng thế nổi tiếng ở Hollywood. Bà từng đóng cho loạt truyền hình Những thiên thần của Charlie thập niên 1970. Năm 2006, ở tuổi 67, bà đóng thế cho phim Crank của Jason Statham trước khi nghỉ hưu.

Hồi 1982, bà thuộc nhóm tiên phong trong nghề lên tiếng về nạn sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng đóng thế Hollywood. Khi đó, bà bị mafia đe dọa và bị các trường quay tống tiền.

Liên đoàn SAG-AFTRA chưa phản hồi về thông tin mới của Julie Johnson.

