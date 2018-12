7 bộ phim Việt Nam và châu Á ra rạp tháng 10

11 bộ phim Âu Mỹ ra rạp Việt tháng 10 / Đoan Trang hôn chồng say đắm trong phim về Sài Gòn

Sài Gòn anh yêu em (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 7/10

Phim xây dựng cốt truyện theo lối đa tuyến, kể về tình yêu của các nhân vật thuộc nhiều độ tuổi, giới tính và tầng lớp xã hội khác nhau ở Sài Gòn. Ở đó có tình thương và rắc rối đan xen. Nhân vật là năm cặp tình nhân, gồm chồng Tây vợ Việt, tình nhân già, đồng tính nam và hai cặp tình nhân khác. Tác phẩm do đạo diễn Lý Minh Thắng thực hiện. Phim có sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, vợ chồng ca sĩ Đoan Trang, nữ diễn viên Maya, người mẫu Brian Trần.

Call of Heroes (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 7/10

Phim võ thuật của đạo diễn Trần Mộc Thắng lấy bối cảnh thời Trung Quốc nội chiến. Khi ấy, loạn lạc liên miên, lãnh chúa Tào Thiếu Lân vì giết ba mạng người mà bị trưởng đoàn bảo vệ của Phổ Thành - Dương Khắc Nan - giam giữ. Thượng tá của Tào Gia Trương Dị biết chuyện liền đem quân tới Phổ Thành đòi người. Trong khi đó, sư đệ của Trương Dị là Mã Phong chọn đứng về phía những người dân vô tội, chống lại sự áp bức của cường quyền.

Phim do Hồng Kim Bảo chỉ đạo võ thuật, quy tụ dàn sao gồm Cổ Thiên Lạc, Ngô Kinh, Bành Vu Yến và Lưu Thanh Vân.

Operation Mekong (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 14/10

Tác phẩm hành động tội phạm Hong Kong dựa trên sự kiện có thật là cuộc thảm sát trên sông Mekong, diễn ra ngày 5/10/2011. Hai chiếc tàu chở hàng Trung Quốc bất ngờ bị tấn công trên khúc sông nằm trong khu Tam Giác Vàng ở vùng biên giới Myanmar và Thái Lan.13 thuyền viên bị giết và ném xác xuống sông. Sự kiện khiến chính quyền Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào sau đó cùng đưa ra tuyên bố chung về hoạt động chống ma túy trong khu vực.

Phim do đạo diễn Lâm Siêu Hiền thực hiện, nối tiếp các dự án To the Fore (2015), That Demon Within (2014) và Unbeatable (2013). Tác phẩm có sự góp mặt của Chung Hán Lương và Bành Vu Yến.

Haunting in Japan (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 14/10

Buppha Rahtree là một cô gái tuổi 20 xinh đẹp và giàu có. Một ngày, cô bất ngờ phát hiện bạn trai phản bội mình, quan hệ với cô gái khác. Cô giết anh rồi đến Niseko, Nhật Bản và trốn trong nhà Oscar Lodge. Tại đây, cô gặp một ca sĩ có vẻ ngoài rất giống người yêu cũ. Tình yêu và thù hận đan xen trong trái tim Rahtree. Thế nhưng, Rahtree và chàng ca sĩ Nak đều không biết rằng Oscar Lodge là nơi trú ngụ của những linh hồn có trái tim tan vỡ, sự bình yên của cả hai nhanh chóng bị phá hỏng. Nak phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của thầy trừ ma bản xứ lẫn thầy bắt ma từ Thái Lan.

Phim của đạo diễn Yuthlert Sippapak xử lý theo phong cách kinh dị pha hài hước và lãng mạn.

Pokémon The Movie Xy&Z (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 21/10

Đây là bộ phim dài thứ 19 của thương hiệu về Pokémon và là tập cuối của loạt phim Pokémon: XY. Tác phẩm do đạo diễn Kunihiko Yuyama thực hiện dựa trên kịch bản của Atsuhiro Tomioka, ra rạp Nhật Bản hồi tháng 7.

Trong cuộc phiêu lưu mới, Satoshi và nhóm bạn viếng thăm Vương quốc Cơ khí, nơi ẩn chứa báu vật giá trị. Satoshi vô tình mắc kẹt với Pokémon huyền thoại Volkenion - sinh vật mang nỗi hận thù và khinh miệt con người. Rắc rối tiếp tục xảy đến khi người quản lý vương quốc phát hiện và đánh cắp phát minh tối thượng là Pokémon nhân tạo Magiana. Gã định sử dụng bí ẩn của sinh vật để kiểm soát hoàn toàn Vương quốc Cơ khí. Satoshi và Volkenion buộc phải mau chóng gạt qua bất hòa để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử Pokémon.

Bí ẩn song sinh (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 28/10

Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Song sinh linh thám, tác phẩm của đạo diễn Trần Toàn kể hành trình phá án của một thám tử trẻ. Hàng loạt vụ án liên quan đến các cặp song sinh được anh điều tra thành công. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chính Duy Anh cũng có một người anh em sinh đôi và giữa hai người là một mối liên kết nhiều bí mật. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, không có nghĩa sẽ cùng số phận.

Bộ phim có sự tham gia của Lưu Quang Anh, Elly Trần, Midu, Mỹ Duyên, đặc biệt là cố nghệ sĩ Minh Thuận. Đây là tác phẩm cuối cùng nam ca sĩ đóng trước khi ngã bệnh và qua đời.

One Day (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 28/10

Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Banjong Pisanthanakun sau Pee Mak (Tình người duyên ma) gây sốt hồi 2013.

Denchai là một nhân viên IT 30 tuổi sống khép kín. Một hôm, anh gặp và trúng sét ái tình với cô gái mới trong bộ phận tiếp thị có tên là Nui. Nhưng anh chỉ dám ngưỡng mộ cô bí mật từ xa. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng của công ty đến một khu trượt tuyết ở Hokkaido, Denchai đã ước Nui thành bạn gái của mình trong một ngày. Điều kỳ diệu xảy ra khi Nui bị ngã và được chẩn đoán bị rối loạn mất trí nhớ tạm thời đúng một ngày. Denchai quyết định nói dối rằng anh là bạn trai của cô và họ lập kế hoạch đi du lịch khắp Hokkaido với nhau.

Vũ Văn Việt