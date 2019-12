6 đội thi bước vào chung kết 'Kpop Dance For Youth'

Các đội thi có mặt tại Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân (207 Giải phóng, Hà Nội) vào 19h30 ngày 14/12 để thi đấu, tìm ra quán quân.

Cuộc thi "Kpop Dance For Youth" đã đi qua 3/4 chặng đường. Sau ba vòng Online, Biểu diễn, Đối đầu, ban tổ chức đã chọn ra 6 đội xuất sắc vào vòng Chung kết, trong đó có 5 đội do ban giám khảo chọn, một đội do độc giả bình chọn nhiều nhất trên Fanpage. Ở vòng chung kết, 6 đội biểu diễn hai tiết mục, một bài theo cầu của ban tổ chức và một bài tự chọn.

Hình ảnh top 6 vào vòng chung kết:

Glory là đội nhảy đầu tiên được gọi tên vào top 5 chung kết. Lê Võ, thành viên của nhóm chia sẻ: "Khi tham gia cuộc thi, nhóm nghĩ sẽ dừng lại ở top 20 vì chưa có kinh nghiệm thi đấu và cuộc thi lại hội tụ nhiều đội nhảy mạnh đến từ các trường đại học. Khoảnh khắc được xướng tên vào chung kết, cả nhóm gần như vỡ òa, hạ quyết tâm thi đấu tốt hơn trong chặng cuối". Ở phần thi theo yêu cầu của ban tổ chức đêm chung kết, Glory (THPT Việt Đức) nhảy cover Lip and Hip hoặc Flower Shower của HyunA.

Trong khi đó, The Heat sẽ biểu diễn bài hát Bon bon Chocolat của Everglow và một tiết mục tự chọn. Đạo cụ The Heat sử dụng trong phần thi này sẽ được bật mí vào đêm chung kết. Nhóm nhảy chia sẻ, Bon Bon Chocolat là một thử thách vì vũ đạo bài hát này nữ tính và uyển chuyển - không giống với phong cách nhóm theo đuổi.

Với BAAT (Học viện Ngân hàng), để chuẩn bị cho vòng chung kết Kpop Dance For Youth, lịch tập của nhóm tăng gấp đôi so với vòng Đối đầu. Ngọc Điệp, trưởng nhóm cho biết các thành viên tan học vào lúc 15h và bắt đầu tập tuyện từ 16h đến tối muộn. "Nhóm chọn hình tượng học sinh để phù hợp với phần thi bắt buộc - Dalla Dalla (ITZY) và tận dụng tối đa đạo cụ để tạo ấn tượng với ban giám khảo, cũng như khản giả", đại diện BAAT tiết lộ về phần thi đêm chung kết.

Kings Crew là đối thủ "nặng ký" với các đội thi trong chương trình Kpop Dance For Youth bởi xây dựng bố cục đồng đều, kỹ thuật tốt. Đặc biệt, trong vòng Đối đầu, nhóm nhảy đến từ trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn khiến khản giả ngạc nhiên khi nhảy cover Obsession của EXO, bài hát mới phát hành trước đó 3 ngày. Đêm chung kết, theo bốc thăm, Kings Crew nhảy cover bài của Sunmi.

DR Crew luôn là đội thi xuất sắc từ những ngày đầu tham gia chương trình. Trong mỗi tiết mục, nhóm luôn cố gắng tạo nên điểm khác biệt nhưng vẫn giữ được nét vốn có của bài hát gốc. Ở vòng Đối đầu, DR Crew nhận được lời khen từ giám khảo Linh 3T bởi truyền tải thông điệp ý nghĩa. DR Crew cũng tiết lộ, ở vòng Chung kết, nhóm sẽ tiếp tục xây dựng một câu chuyện ý nghĩa về các nhóm nhạc Hàn Quốc thế hệ 2.

Là nhóm dày dặn kinh nghiệm thi đấu, biểu diễn, các thành viên CROSS (ĐH Kinh tế Quốc dân) đều giữ tinh thần vui vẻ dù tập từ sáng sớm. Nhận số vote cao nhất trong 15 đội sau đêm Đối đầu, CROSS tự tin vào đêm chung kết. Nhóm trưởng Đào Trang cho biết: "Với bài thi tự chọn, nhóm đã mix nhiều bài nhạc khác nhau, hứa hẹn mang lại bất ngờ cho khán giả và ban giám khảo".

Thành Anh