39 thí sinh trình diễn áo dài ở chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Trên nền nhạc bản mash-up ba ca khúc Great Đà Nẵng, Welcome to Đà Nẵng, Em ước mong sao, 39 người đẹp được chia thành 6 nhóm, catwalk trong trang phục truyền thống. Các thiết kế được lựa chọn lần lượt mang chủ đề Hàn Giang (nhà thiết kế Lan Hương), Sơn Trà (nhà thiết kế Việt Hùng), Mỹ Khê (nhà thiết Ngô Nhật Huy), Non Nước (nhà thiết kế Trần Thiện Khánh), Hải Vân (nhà thiết kế Liên Hương), Tiên Sa (nhà thiết kế Đức Hùng) - những địa danh của Đà Nẵng. Tiết mục được hỗ trợ bởi vũ đoàn Sắc Màu, qua tiếng hát của Nguyễn Hoàng Duy, Vũ Bảo, Hoàng Lâm.