33 năm bên nhau của vợ chồng Chiều Xuân

Khi xem cảnh tình cảm của Chiều Xuân và bạn diễn nam, Đỗ Hồng Quân hùa theo con gái trêu vợ.

Ngày 15/3, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân đăng loạt hình cưới cách đây 33 năm kèm chú thích: "Cảm ơn anh, người chồng yêu thương luôn bên em trong cả lúc vui vẻ, hạnh phúc, những lúc gian nan và khó khăn nhất". Bài đăng của nghệ sĩ nhận được nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ của đồng nghiệp, người hâm mộ.

Con gái chị - Đỗ Hồng Mi - bày tỏ: "Chúc mừng 33 năm ngày cưới bố mẹ. Bao nhiêu năm ngày cưới là bấy nhiêu tuổi của Mi. Yêu!". Tài khoản Thanh Loan nhận xét: "Những tấm hình quá quý giá, ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị". Chiều Xuân nói chị lưu giữ ảnh cưới, nhiều khoảnh khắc kỷ niệm của cả hai từ khi lấy nhau đến giờ. Thi thoảng nghệ sĩ xem lại để nhớ về những gì đã qua, quý trọng những điều đang có.

Vợ chồng Chiều Xuân mừng kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Do Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp này vợ chồng Chiều Xuân không tổ chức liên hoan, chỉ quây quần bên mâm cơm gia đình. Ông xã chị vào bếp nấu miến cua, bò sốt vang cho bữa trưa và gà hầm cho bữa tối. Chị nói: "Bây giờ điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất là khỏe mạnh, bình an để vui vầy bên con cháu và say mê với nghệ thuật".

Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân xây dựng hạnh phúc bằng tình yêu, sự tôn trọng. Chiều Xuân kết hôn năm 20 tuổi, khi là sinh viên năm hai khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chồng chị lúc đó 31 tuổi, tốt nghiệp bằng đỏ Nhạc viện Tchaikovsky. Cả hai gặp nhau trong một bữa tụ họp bạn bè. Chị ấn tượng anh bởi sự giản dị, nhân hậu và nghĩ đó là người dành cho cuộc đời mình. Khoảng hai tháng sau, anh nhờ bố mẹ sang nhà đặt vấn đề cưới chị. Chiều Xuân thừa nhận cả hai đều liều nhưng "một khi đã thích thì chẳng để ý điều gì khác".

Lễ đón dâu của vợ chồng Chiều Xuân do nhiếp ảnh gia Đỗ Huy - con trai của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Huân - chụp.

Làm vợ, làm mẹ khi còn ngồi ghế giảng đường đại học nhưng Chiều Xuân không gặp nhiều áp lực, do có ông xã đỡ đần. Khi chị sinh con gái đầu lòng, việc nhà do anh đảm nhận. Hồng Quân tự đi chợ, nấu món ngon tẩm bổ cho vợ. Đến giờ, anh vẫn luôn là đầu bếp chính trong gia đình. Chiều Xuân thường lên thực đơn, đi chợ còn chồng tay dao tay thớt chế biến. Nhiều khi, cả hai cùng vào bếp, vừa nấu ăn vừa sẻ chia chuyện buồn vui trong công việc, cuộc sống.

Chiều Xuân nhận xét chồng hiền lành, giản dị. Đôi khi, chị cáu kỉnh, la hét nhưng chồng không chấp nhặt. Nhờ vậy, hơn 30 năm bên nhau, dù trải qua không ít khó khăn, cả hai vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Mỗi khi nhắc tới chồng, Chiều Xuân luôn gọi là "anh Quân nhà tôi". Chị nói: "Tôi không bao giờ đặt chồng lên bàn cân so sánh. Để có được niềm vui khi ở bên nhau, điều đầu tiên là luôn trân trọng giá trị của người khác".

Hai con gái Hồng Mi - Hồng Khanh quấn bố nhiều hơn mẹ. Hiện Hồng Mi đã lập gia đình và có hai con. Hồng Khanh học lớp 10, có năng khiếu âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ.

33 năm bên nhau của vợ chồng Chiều Xuân Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đệm đàn cho vợ và con hát ca khúc "Tin ở hoa hồng" do anh sáng tác. Video: Youtube.

Tình yêu nghệ thuật như sợi dây giúp hôn nhân của hai nghệ sĩ thêm bền chặt. Anh đam mê âm nhạc còn chị dành trọn đời cho diễn xuất nên thấu hiểu, tôn trọng công việc của nhau. Họ đồng hành trong mọi dự án, sự kiện quan trọng. Thời điểm Đỗ Hồng Quân dàn dựng vở opera Lá đỏ, Chiều Xuân sát cánh bên chồng từ lúc bắt đầu tới khi công diễn. Những khi vợ xa nhà đóng phim, anh quán xuyến gia đình, chăm sóc con. Nhạc sĩ cũng không ghen khi xem cảnh tình cảm của vợ và bạn diễn nam. Nhiều lúc, anh cùng con gái trêu vợ. Khi rảnh rỗi hoặc dịp kỷ niệm, anh đệm đàn cho chị hát những ca khúc mình sáng tác.

Từ ngày có cháu, vợ chồng Chiều Xuân thấy mình trẻ và hạnh phúc hơn. Diễn viên kể: "Những khi không bận công việc, chúng tôi dành thời gian chăm sóc hai cháu. Nhà có thêm trẻ con nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười". Đỗ Hồng Quân cho biết trước kia vợ chồng anh nhìn theo cha mẹ để sống. Bây giờ, cả hai mong là tấm gương để con cháu noi theo.

Vợ chồng Đỗ Hồng Quân - Chiều Xuân là hình mẫu của nhiều cặp sao trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chiều Xuân sinh năm 1967, được yêu mến qua nhiều bộ phim như Dòng sông khát vọng, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm, Mẹ chồng tôi, Tình biển... Đỗ Hồng Quân sinh năm 1956, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh hiện là Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, được biết đến qua loạt ca khúc Chiếc lá đầu tiên, Tự hào tiếng nói Việt Nam, Vinh quang hồn dân tộc, Tin ở hoa hồng...

Hiểu Nhân