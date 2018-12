3 phim bom tấn ra rạp mùa hè 2016

X-men: Apocalypse

2016 là năm bùng nổ của dòng phim siêu anh hùng với hàng loạt bom tấn. X-men: Cuộc chiến chống Apocalypse là một trong những thương hiệu chất lượng được khán giả mong ngóng.

Bối cảnh phần phim X-men: Apocalypse diễn ra vào thập niên 1980, sau sự kiện Days of Future Past. Mọi chuyện tưởng chừng như đã quay về với quỹ đạo yên bình thì dị nhân cổ đại Apocalypse sống lại cùng dã tâm diệt chủng. Với sức mạnh phi thường, Apocalypse chiêu mộ bộ tứ kỵ sĩ Magneto (Michael Fassbender), Psylocke (Olivia Munn), Storm (Ororo Munroe), Angel (Ben Hardy) để huỷ diệt loài người. Giáo sư Xavier (James Mcavoy) một lần nữa cùng các học viên của mình đứng lên và bảo vệ nhân loại trước cuộc chiến tàn khốc một sống một còn.

Đạo diễn nổi tiếng Bryan Singer - người được coi là "cha đẻ" của dòng phim X-men - vẫn chịu trách nhiệm chỉ đạo phần phim thứ 9 này, cùng với những gương mặt vừa cũ vừa mới như James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Olivia Munn, Oscar Isaac, Sophie Turner...

X-men: Apocalypse được coi là phần phim mang tính chất bước ngoặt vì nó có nhiệm vụ làm mới toàn bộ dòng phim, thay thế lớp diễn viên cũ bằng dàn diễn viên trẻ và chuyển hoá cốt truyện phù hợp theo dòng thời gian mới. Sau sự thành công vang dội của phần X-Men: Ngày cũ của tương lai cách đây 3 năm, khán giả toàn cầu đang mong chờ một sự lột xác tiếp theo cho X-men. Từ những phân đoạn được hé lộ và sự xuất hiện đầy bí ẩn của Wolverine, bộ phim hứa hẹn sẽ là một trận chiến tàn khốc với những pha hành động gay cấn và mãn nhãn.

Tái chiến - Independence Day

20 năm trước đây, những người ngoài hành tinh tấn công trái đất nhưng đã bị đánh bại. Lần đầu tiên Nhà Trắng nổ tung, loài người tập hợp cùng chiến đấu vì hoà bình nhân loại. Sau 20 năm, thế lực kỳ quái trở lại mạnh mẽ hơn và tạo ra một thảm kịch kinh khủng hơn xưa gấp nhiều lần.

Năm 1996, bom tấn Ngày độc lập - Independence Day của đạo diễn Roland Emmerich ra mắt và trở thành hiện tượng đình đám nhất ở phòng vé vào thời điểm đó. Với hơn 800 triệu USD trên toàn cầu, tác phẩm này cũng biến Will Smith trở thành ngôi sao ăn khách hàng đầu Hollywood. Sau thành công, việc thực hiện phần hai đã được cân nhắc nhiều lần. Thế nhưng mãi đến năm ngoái, dự án này mới chính thức được bật đèn xanh với tên gọi Ngày độc lập: Tái chiến- Independence Day: Resurgence. Will Smith không quay trở lại, thay vào đó là những ngôi sao khác như Liam Hemsworth và Jessie Usher. Đặc biệt, để chiều lòng thị trường tỷ dân, phim còn có cả sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp người Trung Quốc Angelababy.

Như thường lệ, những bom tấn của Roland Emmerich (2012, The Day After Tomorrow) không bao giờ thiếu những cảnh hoành tráng. Địa điểm bị tấn công lần này là London. Bên cạnh đó là hàng loạt những cuộc đụng độ ở các địa điểm khác nhau, từ dưới biển, trên trời, đến cả trong không gian. Sau 20 năm, loài người đã phát triển vượt bậc về công nghệ nhưng kẻ thù cũng vậy. Chính vì thế, trận chiến trong Ngày độc lập: Tái chiến hứa hẹn sẽ còn dữ dội, mãn nhãn hơn nhiều lần so với phần trước.

Collision Course - Kỷ băng hà: Trời sập

Trải qua 14 năm với bốn tập phim, Kỷ băng hà mang về cho 20th Century Fox hơn 2,8 tỷ USD, trở thành một trong những thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng và ăn khách nhất mọi thời đại. Do đó, không ngạc nhiên khi họ tiếp tục trình làng phần 5 mang tên Collision Course (Kỷ băng hà: Trời sập) trong mùa hè 2016.

Chuyện phim bắt đầu khi chú sóc mê hạt dẻ Scrat vô tình kích hoạt một chiếc đĩa bay, khiến vũ trụ đảo điên và trái đất đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Trong chuyến hành trình chạy trốn thảm họa, ma mút Manny và các bạn bất ngờ khám phá ra chốn thiên đường trên trần gian, nơi được dìu dắt bởi linh hồn tối thượng mang tên Shangri Llama.

Vẫn là bộ sậu hoàn cảnh quen thuộc gồm ma mút Manny, lười Sid, hổ răng kiếm Diego và nhân vật phụ siêu đáng yêu là sóc Scrat, phần 5 hứa hẹn sẽ xuất hiện không ít nhân vật mới thú vị cùng bối cảnh mở rộng. Đồ họa của phim ngày càng được nâng cao, trau chuốt và thực tế đến mức choáng ngợp. Bên cạnh những tình tiết hài hước, tính giáo dục và nhân văn là yếu tố giúp Ice Age giành được thiện cảm của không chỉ các khán giả nhí mà còn của các bậc phụ huynh khó tính.

Mai Thương