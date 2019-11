3 đội thi PTTH lọt vòng Đối đầu 'Kpop Dance For Youth'

THPT Việt Đức, Trần Nhân Tông và Nguyễn Trãi vượt qua đối thủ ở nhiều trường đại học để vào vòng Đối đầu.

Vòng Biểu diễn cuộc thi nhảy Kpop Dance For Youth diễn ra tại hội trường lớn Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội tối ngày 10/11 đã chọn được 10 nhóm xuất sắc bước vào Đối đầu tổ chức vào ngày 30/11. Trong đó, 3 đội thi trẻ nhất gồm THPT Việt Đức, Trần Nhân Tông và Nguyễn Trãi chia sẻ cảm xúc với chiến thắng vừa đạt được và kế hoạch sắp tới:

Glory - Trường THPT Việt Đức

Ở vòng biểu diễn Glory không gây ấn tượng quá mạnh ngay từ đầu. Thay vì chọn trang phục cầu kỳ, nhóm tự phối đồ theo tông màu đỏ trắng từ những món đồ sẵn có trong tủ quần áo. Nhưng khi giai điệu cất lên, vũ đạo của Glory đã chinh phục khán giả và ban giám khảo.

Nghiêm Phương Linh, trưởng nhóm Glory chia sẻ: "Bước vào vòng Biểu diễn, nhìn danh sách chỉ có 6 trường THPT còn lại toàn đại học, nhóm rất áp lực vì các thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Phải mất vài ngày để cả nhóm vực dậy tinh thần, cố gắng hết sức mình tập luyện trong khoảng thời gian gấp rút, chen giữa các giờ học".

THPT Việt Đức Phần trình diễn của Trường THPT Việt Đức tại vòng Biểu diễn.

Phương Linh cũng chia sẻ, tới tận lúc duyệt bài cho ngày biểu diễn, nhóm vẫn còn mắc lỗi và thậm chí đã có lời qua tiếng lại với nhau. "Tất cả gần như đã hết hi vọng và chỉ còn biết an ủi, động viên lẫn nhau. Nhưng may mắn ngày thi, mọi người đều tự tin và thoải mái để có màn trình diễn tốt nhất", trưởng nhóm kể.

Nhóm nhảy Glory ra đời năm 2014 do một nhóm học sinh trường THPT Việt Đức thành lập. Ban đầu, Glory được lấy cảm hứng câu lạc bộ nhạc kịch với 3 lĩnh vực chính: Nhảy, hát và diễn kịch. Sau đó, nhóm dần tách ra thành những câu lạc bộ riêng để học sinh có cơ hội thể hiện tài năng ở lĩnh vực mình yêu thích. "Những bạn yêu thích vũ đạo cùng xây dựng Glory và thực hiện một số sản phẩm cover kpop như: Kill this love, Zimzalabim, Forever young...", Phương Linh cho biết.

Thành viên nhóm Glory kỳ vọng vòng thi Đối dầu sẽ biểu diễn tốt hơn.

Một tuần nữa là đến vòng thi Đối đầu, Glory đang gấp rút tập luyện. Trưởng nhóm cho biết: "Ở vòng thi kế tiếp, cả nhóm sẽ không bỏ phí cơ hội, chúng tôi muôn khẳng định nhóm không hề thua kém ai và đã đi bằng thực lực. Glory cũng rất háo hức được đón xem màn trình diễn của các nhóm khác chuẩn bị để được học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân".

Z.I.Z - Trường THPT Trần Nhân Tông

Năm 2018, một nhóm học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông có cùng sở thích nhảy Kpop đã thành lập nhóm Z.I.Z. Khi bắt đầu, nhóm chỉ có 8 thành viên, sau đó dần dần thu hút được nhiều học sinh đam mê khác. Để chuẩn bị cho vòng Biểu diễn tại Kpop Dance For Youth, cả nhóm đã trang thủ giờ nghỉ trưa, sau buổi học và cuối tuần để tập luyện.

Nhóm Z.I.Z đặt mục tiêu lọt top 5 ở vòng Đối đầu.

"Chúng tôi chỉ có một tuần để chuyển bị. Lúc tập luyện có những lần cãi vã, có thành viên bị thương nhự nhưng cả nhóm vẫn cùng nhau giải quyết tất cả. Nhìn các đội thi từ trường đại học, nhóm không tranh khỏi lo lắng nhưng đã bước cùng nhau tham gia cuộc thi và góp mặt trong top10 vòng đối đầu. Điều đó đã khiến nhóm vỡ òa trong hạnh phúc", Tuấn Minh, trưởng nhóm cho biết.

THPT Trần Nhân Tông Phần biểu diễn của nhóm Z.I.Z trong vòng đấu thứ hai.

Ở vòng thi tiếp theo, Z.I.Z kỳ vọng sẽ lọt top 5 và có màn trình diễn tốt nhất. Tuấn Minh khẳng định: "Chuẩn bị cho vòng thi tới, nhóm gặp không ít khó khăn đến từ thời gian tập luyện vì các thành viên đều có lịch học khá căng. Tuy nhiên, mọi người rất thân thiết nên hiểu ý nhau. Cả nhóm sẽ giữ sức khoẻ thật tốt, tinh thần thoải mái và sáng khoái để nỗ lực chiến thắng".

LAZY - Trường THPT Nguyễn Trãi

Vòng online, nhòm nhảy LAZY – Trường THPT Nguyễn Trãi cover hit Bang Bang Bang của Bigbang để giành tấm vé thứ tư vào vòng sau với 17.662 lượt bình chọn. Vòng biểu diễn, nhóm thi đấu sung sức.

Diệp Vi, đội trưởng chia sẻ: "Các thành viên trong nhóm hồi hộp và có chút áp lực vì phải thi đấu với nhóm nhảy ở trường đại học, các anh chị có rất nhiều kinh nghiệm từ việc chọn nhạc đến dàn dựng bài diễn rất hay và đặc sắc".

Nhóm nhảy đến từ Trường THPT Nguyễn Trãi.

THPT Nguyễn Trãi Nhóm LAZY trình diễn trên nền nhạc Good boy và Gashina.

Vượt qua áp lực và trận đấu căng thẳng, LAZY đã dành tấm vé đi vào vòng Đối đầu. Diệp Vi khẳng định nhóm cần phải tự tin , cố gắng hết mình trong phần thi đối đầu sắp tới. "Các thành viên hy vọng sẽ được tiếp tục vào vòng để đem đến những bài diễn hay nhất có thể đến khán giả. Nhóm tận dụng thời gian sau giờ học để gấp rút luyện tập nhiều nhất có thể để hoàn thiện bài diễn và cải thiện biểu cảm khi trình diễn trên sân khấu", trưởng nhóm cho biết.

