Ca sĩ Quý Bình, Hồ Lệ Thu, Minh Luân... góp giọng trong MV "Chung tay phòng chống corona" của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc.

20 nghệ sĩ quay MV chống Covid-19 MV "Chung tay phòng chống corona" (sáng tác: Lê Hồng Phúc). Video: Youtube.

MV được quay dạng phòng thu, còn có sự tham gia của diễn viên Hiền Mai, Phi Thanh Vân, nghệ sĩ hài Vũ Thanh, ca sĩ Quách Tuấn Du, Long Nhật... Các nghệ sĩ tuân thủ nguyên tắc vệ sinh trong mùa dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào studio. Êkíp hạn chế số lượng người tham gia theo khung giờ để tránh tụ tập, vệ sinh màng chắn micro sau mỗi lượt thu.

Nhạc sĩ Lê Hồng Phúc cho biết anh muốn kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống Covid-19, với thông điệp: "Giữ vững tinh thần là góp sức vào công cuộc chống dịch". Nội dung bài hát có đoạn: "Corona, Covid-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương. Hãy nắm chặt tay luôn hướng về thế giới, đồng lòng chia sẻ bao yêu thương, mong nhân dân thoát khỏi đại dịch...".

Các nghệ sĩ sát khuẩn tay trước khi vào phòng thu. Ảnh: Thanh Tú.

Nhiều nghệ sĩ ra mắt các sản phẩm âm nhạc để truyền thông điệp chống Covid-19. Ca khúc Ghen Cô Vy (Khắc Hưng sáng tác) phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng dịch của Bộ Y tế. Bài hát cùng vũ điệu do Quang Đăng biên đạo trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. Ngày 20/3, loạt ca sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Quý Bình, Vy Oanh, Tạ Minh Tâm... ra MV Bao la những trái tim hồng, ủng hộ tinh thần y bác sĩ. Ngày 21/3, nhạc sĩ Minh Beta ra ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay Covid - viết lại từ lời bài Việt Nam ơi!.

Dịch bệnh Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, tính đến ngày 22/3 đã có hơn 300.000 ca nhiễm, hơn 13.000 người tử vong. Tại Việt Nam, đến tối 21/3 có 94 ca nhiễm, trong đó 17 người được chữa khỏi.

Tam Kỳ