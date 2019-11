6 đội nhận lượt vote nhiều nhất vòng Online cùng 14 đội do giám khảo bình chọn sẽ thi đấu biểu diễn tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân vào ngày 10/11.

Diễn ra từ ngày 9/9 đến 26/10, vòng Online cuộc thi 'Kpop Dance For Youth' nhận được sự quan tâm lớn của các bạn trẻ với các con số kỷ lục: 50 trường Đại học, THPT tại Hà Nội tham gia, hơn 150.000 lượt bình chọn...

Sau 4 tuần, bốn đội được bình chọn nhiều nhất gồm: C2 Crew (Đại học Bách Khoa Hà Nội) 13.330 lượt vote, BNT Crew (Đại học Dược Hà Nội) 555 lượt vote, Step Up Club (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) 9.517 lượt vote và L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi) 17.662 lượt vote. Hai đội nhì có số lượt bình chọn nhiều nhất trong bốn tuần là FH (Đại học Nông nghiệp Việt Nam) 12.669 lượt vote và K14 (THPT Thượng Cát) 17.036 lượt vote.

L.A.Z.Y Crew - Bang Bang Bang (Bigbang) L.A.Z.Y Crew cover hit Bang Bang Bang của Bigbang.

Ngoài 6 đội trên, 14 đội còn lại do ban giám khảo bình chọn gồm: BAAT (Học viện Ngân hàng), Step Crew (Đại học Mỏ địa chất), The Heat (Đại học Thăng Long), CROSS (Đại học Kinh tế quốc dân), DFF (Học viện Bưu chính viễn thông), ZIZ (THPT Trần Nhân Tông), Glory (THPT Việt Đức), GROOZA Dance Team (Đại học Văn hóa), Dr Crew (Đại học Y), Tambo Crew (Đại học Công Nghiệp), The Tribez of TLMC (THPT Thăng Long), Fiancee (Đại học Hà Nội), King Crew (Đại học sư phạm Hà Nội), TDC (Đại học Công đoàn).

Step Up Club - Gotta Go (CHUNGHA) Step Up Club cover hit Gotta Go của Chungha.

Danh sách 20 đội vào vòng Biểu diễn "Kpop Dance For Youth":

STT Đội thi Trường 1 C2 Crew Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 BNT Crew Đại học Dược Hà Nộ 3 Step Up Club Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 4 L.A.Z.Y Crew THPT Nguyễn Trãi 5 FH Đại học Nông nghiệp Việt Nam 6 K14 THPT Thượng Cát 7 BAAT Học viện Ngân hàng 8 Step Crew Đại học Mỏ địa chất 9 The Heat Đại học Thăng Long 10 CROSS Đại học Kinh tế quốc dân 11 DFF Học viện Bưu chính viễn thông 12 ZIZ THPT Trần Nhân Tông 13 Glory THPT Việt Đức 14 GROOZA Dance Team Đại học Văn hóa 15 Dr Crew Đại học Y 16 Tambo Crew Đại học Công Nghiệp 17 The Tribez of TLMC THPT Thăng Long 18 Fiancee Đại học Hà Nội 19 King Crew Đại học sư phạm Hà Nội 20 TDC Đại học Công đoàn

Vào vòng Biểu diễn (19h30 ngày 10/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân), các đội tự chọn bài biểu diễn trên sân khấu, âm nhạc Kpop. Bài thi được livestream trên các công cụ online của chương trình. 10 đội thi xuất sắc (9 đội do ban giám khảo chọn, một đội được bình chọn nhiều nhất trên Fanpage) sẽ vào vòng Đối đầu, dự kiến diễn ra ngày 30/11.

Dàn huấn luyện viên, ban giám khảo chất lừ vòng Biểu diễn "Kpop Dance For Youth".

Thành phần ban giám khảo vòng Biểu diễn gồm: Linh 3T - trưởng nhóm S.I.N.E; Nguyễn Hoàng Yến (Vô địch Đẳng cấp bước nhảy xì tin Quốc gia 2010); Trần Lê Khánh Linh (thành viên nhóm S.I.N.E); Bùi Tố Quỳnh (Leader The Zoo Crew); Phạm Thanh Lam (Leader team nữ của YGLC); Nguyễn Anh Tuấn (Giải nhất cuộc thi 'Kpop Dance Cover Kpop - MAFF 2018.

Thế Đan