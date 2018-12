2.000 khán giả Hà Nội thích thú với DJ đeo mặt nạ viên kẹo

Sau khi đĩa đơn đầu tiên - "WaVez" - và một loạt hit nối tiếp như "FinD Me", "BlocKs", "WaNt U 2"… được công bố, Marshmello đã trở thành hiện tượng với dòng nhạc Trap. Ngay sau đó, tên tuổi mới này được sự ủng hộ và nâng đỡ của những phù thủy âm nhạc như Diplo và Skrillex. Marshmello còn được ưu tiên xuất hiện với danh nghĩa nghệ sĩ mới trên sân khấu những sự kiện, lễ hội hàng đầu thế giới như Ultra Miami, EDC New York.