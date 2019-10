14 nhà thiết kế tham gia Tuần thời trang Thu Đông 2019

Thủy Nguyễn, Lek Chi, Devon Nguyễn... cùng một số nhà thiết kế nước ngoài sẽ ra mắt bộ sưu tập mới vào cuối tháng 10 ở Hà Nội.

Trong mùa thứ 10, tuần lễ thời trang thu hút sáu thương hiệu và 14 nhà thiết kế trong, ngoài nước gồm: Hoàng Hải, Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Devon Nguyễn, Ivan Trần, Lek Chi, Frederick Lee (Singapore), Kitwoo (Malaysia), Trần Diệp Linh, Kiều Bảo Trâm, Lưu Việt Anh, Nguyễn Thùy Trâm, Nguyễn Phương Thanh, Kamila Harasimowicz.

Một số thiết kế trong tuần lễ được giới thiệu ở buổi họp báo hôm 10/10 tại Hà Nội. Ảnh: VIFW.

Hai mùa gần đây, những tên tuổi thiết kế nổi tiếng trong làng mốt Việt thưa thớt dần ở tuần lễ. Các nhà mốt chuyển hướng làm show riêng ngày càng nhiều. Trước thực trạng này, bà Lê Thị Quỳnh Trang - chủ tịch tuần lễ - cho rằng sự kiện không chỉ là nơi vinh danh các gương mặt hàng đầu mà còn là sân chơi của của những tân binh, từ đó phát triển các nhân tố tiềm năng cho làng thời trang Việt và quốc tế.

Với chủ đề "A Fashion Journey", đêm bế mạc sẽ vinh danh những gương mặt đã đóng góp cho sự thành công của làng thời trang Việt Nam nói chung và 10 mùa Vietnam International Fashion Week.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 28 đến 31/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bên cạnh các show diễn, tuần lễ tiếp tục tổ chức hoạt động "The Best Street Style" dành cho các tín đồ thời trang, "See now, buy now" - trưng bày những thiết kế ấn tượng nhất từ ngày 30/10 đến 10/11 ở Tràng Tiền.

Ý Ly