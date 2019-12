Sau giải Oscar với The Revenant (2015), Leonardo DiCaprio không đóng điện ảnh bốn năm trước khi tái xuất trong Once Upon a Time in Hollywood. Ở phim của đạo diễn Quentin Tarantino, anh hóa thân diễn viên đang xuống dốc, quyết tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Tác phẩm tiếp tục mang đến một vai diễn đáng nhớ cho sự nghiệp giàu thành tích của Leonardo.

Ở LHP Cannes (Pháp), buổi ra mắt Once Upon a Time in Hollywood, có Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie, thu hút sự quan tâm lớn. Phim cũng được đánh giá nổi trội ở Oscar 2020 cho giải cao nhất. Ảnh: AFP.