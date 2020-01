10 series phim triển vọng năm 2020

Hai dự án lớn "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" thuộc Marvel cùng "Impeachment" - kể bê bối sex của Bill Clinton - ra mắt năm nay.

WandaVision

Một phần poster phim. Ảnh: Disney.

Loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nằm trong kế hoạch lớn của Disney và kênh trực tuyến Disney+. Với kinh phí đến 150 triệu USD, WandaVision hứa hẹn nhiều cảnh ấn tượng bằng kỹ xảo. Series xoay quanh quan hệ giữa nữ dị nhân Wanda (Elizabeth Olsen đóng) và người máy Vision (Paul Bettany) - hai nhân vật từng giữ vai trò quan trọng trong mạch phim điện ảnh của Marvel. Mối tình dị biệt giữa người và máy của họ được nhiều khán giả quan tâm.

The Falcon and the Winter Soldier

Falcon (trái) và Winter Soldier. Ảnh: Disney.

Cũng với kinh phí 150 triệu USD, The Falcon and the Winter Soldier dự kiến ra mắt cuối năm 2020 trên Disney+. Câu chuyện diễn ra sau Avengers: Endgame, xoay quanh hai siêu anh hùng Falcon (Anthony Mackie đóng) và Winter Soldier (Sebastian Stan). Lúc này, Falcon đã được Captain America trao lại chiếc khiên nhưng vẫn chủ yếu chiến đấu bằng vũ khí của mình. Baron Zemo (Daniel Brühl đóng) - kẻ phản diện trong Captain America: Civil War - sẽ tái xuất.

Impeachment: American Crime Story

Bill Clinton và Monica Lewinsky thời cô còn làm việc ở Nhà Trắng. Ảnh: The Australian.

Trong năm chính trường Mỹ sôi động với cuộc bầu cử Tổng thống, hãng FX giới thiệu Impeachment (mùa ba trong loạt American Crime Story, mỗi phần có nội dung riêng). Tác phẩm dựa trên sách A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President của Jeffrey Toobin, kể về bê bối của Tổng thống Bill Clinton với thực tập sinh Monica Lewinsky vào thập niên 1990. Clinton thừa nhận họ có quan hệ "không phù hợp" và bị ảnh hưởng danh tiếng. Còn Monica gặp áp lực lớn từ dư luận, phải chuyển chỗ ở liên tục sau sự việc.

Star Trek: Picard

Patrick Stewart trong vai Picard. Ảnh: CBS.

Tài tử gạo cội Patrick Stewart quay lại với vai diễn nổi tiếng của ông - Picard trong series Star Trek. Nhân vật là chỉ huy giàu kinh nghiệm, thông thái và điềm tĩnh của tàu vũ trụ USS Enterprise. Loạt phim mới lấy bối cảnh thế kỷ 24, khi Picard chơi vơi sau cái chết của chỉ huy Data.

Ra đời từ năm 1966, Star Trek là series đi vào văn hóa đại chúng phương Tây, với nhiều câu thoại, nhân vật được nhớ đến nhiều thập kỷ sau. Mỗi sản phẩm mới thuộc thương hiệu này luôn được các fan trông chờ nhiều tháng trước khi ra mắt.

The Crown (mùa 4)

Colman trong vai nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Netflix.

Từ khi ra mắt năm 2016, The Crown - series xoay quanh Nữ hoàng Elizabeth II - gặt hái đến 52 giải thưởng cho hãng Netflix. Ở Quả Cầu Vàng năm 2020, Olivia Colman vừa thắng hạng mục "Nữ chính series chính kịch". Mùa bốn của loạt phim dự kiến ra mắt cuối năm, lấy bối cảnh từ năm 1977 đến năm 1990. Nhiều fan quan tâm đến mùa mới vì tâm điểm là quan hệ lúc hòa thuận, lúc xung đột giữa nữ hoàng vả Margaret Thatcher (Gillian Anderson đóng) - nữ Thủ tướng Anh mệnh danh "bà đầm thép". Ngoài ra, công nương Diana (Emma Corrin) cũng xuất hiện mùa này.

Westworld (mùa 3)

Evan Rachel Wood trong mùa 3. Ảnh: HBO.

Sau hai năm chuẩn bị, HBO sẽ ra mắt mùa ba Westworld - một trong những series có quy mô đầu tư lớn nhất của hãng. Với tựa The New World, phim xoay quanh nữ robot Dolores (Evan Rachel Wood đóng) tiến vào thế giới loài người, tìm hiểu cách nhân loại đối xử những người máy. Phụ trách kịch bản vẫn là Jonathan Nolan - em đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan, từng hỗ trợ anh trai ở nhiều dự án. Hai mùa đầu của phim từng nhận đến 43 đề cử Emmy (tính cả hạng mục kỹ thuật).

Sex Education (mùa 2)

Asa Butterfield (trái) và Gillian Anderson. Ảnh: Netflix.

Mùa đầu Sex Education (2019) là một trong các series thành công nhất của Netflix, thu hút 40 triệu người xem, khiến hãng nhanh chóng bật đèn xanh cho mùa hai. Trong phim, Otis (Asa Butterfield) là cậu thiếu niên ở vào thế khó xử khi mẹ (Gillian Anderson đóng) là chuyên gia nổi tiếng về tình dục, đã ly dị và hay có những quan hệ tình một đêm. Về sau, Otis cùng một bạn học nữ mở dịch vụ tư vấn cho những học sinh khác về tình dục.

Mrs. America

Cate Blanchett trong tạo hình vai chính. Ảnh: Hulu.

Tên tuổi Cate Blanchett - minh tinh chuyên đóng điện ảnh - ở vai trò nữ chính hứa hẹn một series chất lượng. Loạt phim xoay quanh Phyllis Schlafly (1924 - 2016) - nhà hoạt động từng gây tranh cãi với những quan điểm bị cho là chống lại phong trào nữ quyền. Câu chuyện tập trung vào thập kỷ 1970 với những vấn đề liên quan quyền bình đẳng giới ở Mỹ. Ngoài đóng chính, Blanchett còn là giám đốc sản xuất series.

The Undoing

Nicole Kidman trong phim. Ảnh: HBO.

Sau thành công với Big Little Lies, Nicole Kidman tiếp tục hợp tác HBO ở mảng phim truyền hình. Lần này, minh tinh Australia đóng chính kiêm sản xuất series The Undoing, dựa trên tiểu thuyết You Should Have Known của Jean Hanff Korelitz. Nhân vật của Kidman là Grace - một chuyên gia trị liệu tâm lý thành đạt, có gia đình hạnh phúc. Nhưng một loạt biến cố khiến cuộc sống cô thay đổi chỉ vài tuần trước khi xuất bản cuốn sách của mình. Đóng cùng Kidman là Hugh Grant và Donald Sutherland - tài tử kỳ cựu từng được Oscar trao giải danh dự.

Lovecraft Country

Ảnh: HBO.

Sau khi liên tiếp gây tiếng vang với Get Out và Us, đạo diễn Jordan Peele đồng sản xuất series kinh dị Lovecraft Country, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Matt Ruff. Câu chuyện xoay quanh một thanh niên da đen cùng bạn đến nhiều nơi ở Mỹ để tìm cha vào thập kỷ 1950. Cũng như hai phim trước của Peele, tác phẩm sẽ đan cài yếu tố kinh dị đẫm máu và thông điệp chính trị. Trên hành trình, các nhân vật phải đối mặt với quái vật lẫn những kẻ phân biệt chủng tộc.

Ân Nguyễn