Thứ ba, 31/12/2019, 13:00 (GMT+7)

10 series nổi bật năm 2019

"Game of Thrones" gây sốt toàn cầu, còn "The Crown", "Big Little Lies" là ứng viên nặng ký ở các giải thưởng phim truyền hình năm 2019.

Mùa tám (cuối cùng) của Game of Thrones là sự kiện gây chú ý bậc nhất của làng phim truyền hình Âu Mỹ. Series về cuộc chiến vương quyền khép lại sau tám năm phát sóng, thu hút khán giả toàn cầu. Dù bị chê về kịch bản, phim vẫn gây ấn tượng nhờ kỹ xảo, diễn xuất, âm nhạc. Game of Thrones được trao giải "Series chính xuất sắc" ở Emmy 2019, đồng thời nhận đến 32 đề cử. Ảnh: HBO. Trailer tập cuối 'Game of Thrones' gây sốt tuần qua Trích đoạn tập cuối "Game of Thrones". Hai năm qua, The Crown - xoay quanh nữ hoàng Elizabeth II - tạo tiếng vang cho hãng Netflix ở các mùa giải thưởng. Năm nay, mùa ba của loạt phim nhận 91% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, với nhiều tán dương dành cho minh tinh Olivia Colman - người thay Claire Foy đóng nhân vật chính ở tuổi trung niên. Loạt phim nhận bốn đề cử ở Quả Cầu Vàng 2020, trong đó có hạng mục "Series chính kịch xuất sắc". Ảnh: Netflix. The Crown (mùa 3) Trailer mùa ba "The Crown". Ra mắt vào tháng 7, mùa ba Stranger Things có đến 40,7 triệu người xem trên Netflix sau bốn ngày đầu - kỷ lục mới của hãng. Con số này chứng tỏ sức hút của series được xem là hiện tượng của làng truyền hình Mỹ vài năm qua. Ở mùa mới, các nhân vật cảm nhận mối đe dọa từ Upside Down - một chiều không gian tồn tại song song với thế giới. 89% giới phê bình chấm điểm tích cực cho series, trong đó đa phần khen cách kịch bản xây dựng quan hệ các nhân vật. Ảnh: Netflix. Sau mùa đầu đại thắng ở các giải thưởng, Big Little Lies được HBO phát triển tiếp phần hai. Loạt phim truyền hình tạo sức hút ngay từ tên tuổi của những minh tinh hàng đầu thế giới như Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern và Meryl Streep. Câu chuyện xoay quanh một số gia đình thượng lưu, khai thác các vấn đề của xã hội Mỹ. Mùa hai nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng, ở hạng mục series chính kịch, nữ chính (Kidman) và nữ phụ (Streep). Ảnh: HBO. Trailer Big Little Lies mùa hai Trailer mùa hai "Big Little Lies". Giữa lúc siêu anh hùng thành trào lưu màn bạc, series The Boys gây chú ý với cách tiếp cận chủ đề mới. Trong thế giới của phim, nhiều người hùng trở nên ngạo mạn, tham lam và bị các tập đoàn chi phối. Một nhóm người - tự gọi là The Boys - muốn chống lại những anh hùng suy đồi. Theo Amazon, series thu hút tám triệu người xem chỉ trong 10 ngày đầu, trở thành một trong những loạt phim thành công nhất của hãng. Với vai người hùng Starlight, Erin Moriarty thành nữ diễn viên được quan tâm thứ hai trong năm trên trang IMDb. Ảnh: Amazon. The Witcher được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Andrzej Sapkowsk, là series tâm điểm của Netflix năm nay. Nhiều báo Âu Mỹ nhận định hãng muốn loạt phim thành công tương tự Game of Thrones của kình địch HBO. Mức độ đầu tư lớn được thể hiện khi ê-kíp mời Henry Cavill - tài tử nổi danh với vai Superman - đóng chính. Anh hóa thân một thợ săn quái vật có những kỹ năng phi thường. Tờ Guardian nhận định đây là một trong các series hay nhất do Netflix sản xuất, còn khán giả trên IMDb chấm điểm 8,6/10. Ảnh: Netflix. Euphoria là một trong các loạt phim gây bàn tán nhất năm bởi nội dung gây sốc. Theo chân một nữ sinh gặp vấn đề tâm lý (Zendaya đóng), phim đi vào thế giới đầy ma túy, tình dục của những thiếu niên ở Mỹ. Dù vướng một số chỉ trích về cảnh nhạy cảm, Euphoria được khen về nội dung, cách tiếp cận chủ đề, nhận 83% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Hashtag #EuphoriaHBO thịnh hành thứ ba toàn cầu sau buổi ra mắt phim, chứng tỏ sức hút của series. Ảnh: HBO. 96% giới phê bình đánh giá tích cực về Watchmen - loạt phim được sáng tạo dựa trên bộ truyện tranh lừng danh cùng tên, xoay quanh một thế giới mà các siêu anh hùng bị đặt ngoài vòng pháp luật. Câu chuyện lấy bối cảnh 34 năm sau sự kiện trong truyện tranh, khi bạo lực lên cao. Series được khen vì cách thể hiện các thông điệp về phân biệt chủng tộc, chính trị và sự phân chia tầng lớp ở Mỹ. Ảnh: HBO. Doctor Manhattan quay lại Trái đất trong Watchmen Trailer "Watchmen". Chernobyl là series lịch sử dài năm tập do Craig Mazin phát triển, xoay quanh những người đã hy sinh để giảm nhẹ hậu quả từ thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô năm 1986. Loạt phim nhận 19 đề cử ở Emmy 2019, trong đó thắng hạng mục series ngắn tập, đạo diễn và biên kịch. Chernobyl cũng được xem là ứng viên nặng ký cho series ngắn tập ở Quả Cầu Vàng 2020. Trên IMDb, hơn 390.000 khán giả chấm phim điểm 9,5/10 - thuộc hàng cao nhất trong số các phim truyền hình. Ảnh: HBO. The Marvelous Mrs. Maisel là "lá cờ đầu" của hãng Amazon ở các mùa giải truyền hình gần đây, từng giành 54 giải thưởng và 96 đề cử. Mùa ba của loạt phim duy trì phong độ với hai đề cử Quả Cầu Vàng 2020. Trong phim, Miriam Maisel (Rachel Brosnahan đóng) - một nội trợ ở thập niên 1950 tại New York (Mỹ) - phát hiện tài diễn hài độc thoại của mình và quyết tâm theo đuổi nghề này. Ảnh: Amazon. Ân Nguyễn