10 phim nổi bật về bóng đá trên màn ảnh thế giới

United (2011)

Những người còn sống, trong đó có Busby và cầu thủ trẻ Bobby Charlton, tái thiết lại đội bóng. Một thập niên sau đó, vào năm 1968, Manchester United trở thành nhà vô địch châu Âu. Hầu hết giới phê bình dành lời khen cho bộ phim.

The Damned United (2009)

Tác phẩm đi sâu khai thác chân dung Brian Clough - một huấn luyện viên tài ba, tự tin và có lối trả lời phỏng vấn táo bạo. Ngoài ra, phim kể về tình bạn của ông với huấn luyện viên phó Peter Taylor (Timothy Spall đóng), đồng thời phản ánh cuộc sống của giới cầu thủ. Khi cầu thủ không ưa thích một huấn luyện viên, họ dễ dàng lật đổ ông ta, giống câu nói của huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh: "Ghế HLV có bốn chân, cầu thủ giữ hết ba chân".

Looking for Eric (2009)

Ken Loach là nhà làm phim độc lập nổi tiếng của Anh, từng đoạt giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes năm 2016 với I, Daniel Blake. Năm 2009, ông đạo diễn tác phẩm Looking for Eric với nhân vật chính là Eric Bishop (Steve Evets đóng) - một người giao thư mê bóng đá ở Manchester (Anh). Do nhiều áp lực trong cuộc sống, ông nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên, sau khi hút cần sa, Bishop thấy ảo ảnh của Eric Cantona - cựu ngôi sao đội Manchester United - đưa ra lời khuyên cho ông.