10 phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất 2016

Tiếng than (The Wailing): Phim của đạo diễn Na Hong Jin xoay quanh câu chuyện cảnh sát Jong Go (Do Won Gwak đóng) hợp tác cùng thầy pháp Il Gwang (Hwang Jong Min đóng) nhằm tìm ra lời giải cho hàng loạt vụ án giết người tại ngôi làng hẻo lánh Gokseong. Kẻ tình nghi là một người Nhật không biết từ đâu tới. Hắn dùng tà thuật để nguyền rủa những người trong làng, trong đó có con gái của Jong Go.