10 phim ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt

Bốn phim Việt, sáu tác phẩm ngoại vào danh sách ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

1) Avengers: Endgame (285 tỷ đồng)

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer phim.

Ra mắt cuối tháng 4/2019, bom tấn Marvel gây sốt, chiếm hơn 75% số suất chiếu trong dịp lễ 30/4 và 1/5, sau đó tiếp tục thu hút lượng lớn người xem suốt một tháng. Những ngày đỉnh điểm, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé hoặc lấy vé đặt trực tuyến. Các suất chiếu sau 21h vẫn đầy rạp. Độ hút khách của Avengers: Endgame ở Việt Nam cũng tương ứng thị trường toàn cầu - nơi tác phầm thành phim ăn khách nhất mọi thời. Phim xoay quanh cuộc tái đấu của dàn người hùng với ác nhân Thanos, gây ấn tượng nhờ kỹ xảo, sự ra đi xúc động của nhiều anh hùng.

2) Cua lại vợ bầu (193 tỷ đồng)

Trailer Cua lại vợ bầu Trailer phim.

Tác phẩm của đạo diễn Nhất Trung hút khách vào dịp Tết 2019. Dù phải cạnh tranh với hai đối thủ mạnh là Trạng Quỳnh và How to Train Your Dragon 3, phim nhanh chóng bứt lên ở phòng vé. Cua lại vợ bầu là phim Việt ăn khách nhất mọi thời ở thị trường nội, đồng thời dẫn đầu mùa Tết có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Sức hút của phim đến từ câu chuyện dễ xem, sự góp mặt của Trấn Thành ở vai chính - chàng trai si tình vẫn yêu thương vợ dù cô có thai mà không rõ cha đứa bé. Tuy nhiên, một số khán giả chê kịch bản phim còn vài điểm phi lý.

3) Avengers: Infinity War (188,5 tỷ đồng)

Avengers: Infinity War trailer Trailer phim.

Bom tấn Marvel năm 2018 thu hút nhờ kỹ xảo, cái kết gây sốc khi dàn người hùng thất bại trước ác nhân Thanos, để hắn giết nửa số sinh vật trong vũ trụ. Tình tiết này sau đó dẫn đến câu chuyện trong Avengers: Endgame. Vài năm qua, Vũ trụ Điện ảnh Marvel là thương hiệu yêu thích với khán giả Việt. Ngoài hai phần Avengers, một số phim như Captain Marvel, Black Panther, Spider-Man: Far From Home cũng thu trên 100 tỷ đồng.

4) Em chưa 18 (171 tỷ đồng)

'Em chưa 18' - Phim hài duyên dáng về tình yêu lệch tuổi Trailer phim.

Phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn là hiện tượng phòng vé năm 2017. Ra mắt cùng bom tấn Marvel Guardians of the Galaxy 2, Em chưa 18 bất ngờ vượt lên và áp đảo về suất chiếu trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Tác phẩm xoay quanh một nữ sinh (Kaity Nguyễn đóng) bắt một tay chơi (Kiều Minh Tuấn) đóng giả bạn trai để trả thù người yêu cũ. Em chưa 18 thắng giải Bông Sen Vàng (Phim xuất sắc) và nữ chính (Kaity Nguyễn) ở LHP Việt Nam năm 2017. Thành công của phim cũng khiến cô và Kiều Minh Tuấn thành gương mặt được chú ý. Năm nay, đôi diễn viên tái hợp trong phim Tiệc trăng máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

5) Kong: Skull Island (169 tỷ đồng)

Trailer phim "Kong: Skull Island" Trailer "Kong: Skull Island".

Điểm thu hút chính của bom tấn là quá trình ghi hình ở Việt Nam. Từ khi đoàn phim - có các sao Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson đến Việt Nam, phim đã luôn là tâm điểm truyền thông và mạng xã hội. Lúc ra mắt, Kong: Skull Island là hiện tượng văn hóa, khiến nhiều khán giả đổ xô đến rạp xem cảnh non nước quê hương trên màn bạc. Đạo diễn phim Jordan Vogt-Roberts - cũng trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam. Đến nay, Kong: Skull Island vẫn là bom tấn duy nhất được quay chủ yếu ở Việt Nam.

6) Mắt biếc (160 tỷ đồng, đang chiếu)

Trailer Mắt biếc Trailer phim.

Phim ra mắt cuối năm 2019, gây tiếng vang với 22 ngày liên tiếp dẫn đầu phòng vé (nhiều hơn cả Avengers: Endgame). Mắt biếc do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, xoay quanh mối tình si của chàng trai Ngạn (Trần Nghĩa) với cô bạn Hà Lan (Trúc Anh). Sức hút từ truyện gốc, danh tiếng của Victor Vũ và ca sĩ/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh (viết một số ca khúc nhạc phim) khiến Mắt biếc thắng lớn. Mới công chiếu chưa tròn tháng, tác phẩm nhiều khả năng thăng hạng trong top 10 doanh thu.

7) Hai Phượng (160 tỷ đồng)

Trailer 3 phim Hai Phượng Trailer phim.

Tác phẩm của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hút nhờ các thế võ đẹp mắt. Trong phim, đả nữ của màn ảnh Việt hóa bà mẹ chiến đấu với băng giang hồ để cứu con gái. Hai Phượng là phim 18+ ăn khách nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tính trên toàn cầu, tác phẩm còn là phim Việt ăn khách mọi thời, một phần nhờ doanh thu ở Mỹ - nơi phim được giới phê bình khen ngợi. Hai Phượng cũng được chọn đại diện Việt Nam ở hạng mục phim quốc tế tại Oscar 2020.

8) Fast & Furious 8 (158 tỷ đồng)

Trailer 'Fast 8' Trailer phim.

Vài năm qua, Fast & Furious luôn là thương hiệu điện ảnh được người Việt yêu thích. Phần tám (2017) và phần bảy (2015) lần lượt thu 158 và 146 tỷ đồng. Trong Fast & Furious 8, quái xế Dom (Vin Diesel) cùng đồng đội phải đứng trước lựa chọn khó khăn khi nữ ác nhân Cipher (Charlize Theron đóng) muốn chia rẽ họ. Những cảnh hành động với xe hơi, kỹ xảo đồ họa là điểm nhấn của phim.

9) Fast & Furious: Hobbs & Shaw (156 tỷ đồng)

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer phim.

Dù chất lượng chỉ được đánh giá ở mức khá, Hobbs & Shaw - tập ngoại truyện trong loạt Fast & Furious - vẫn có doanh thu cao ở Việt Nam. Vin Diesel - nam chính của series - không đóng tập này. Thay vào đó, tài tử The Rock và Jason Statham quay lại với vai đặc vụ Hobbs và cựu tội phạm Shaw. Họ vừa giải quyết ân oán cũ, vừa phải hợp tác chống kẻ thù. Ngoài yếu tố hành động, phim còn khai thác mạnh yếu tố hài khi hai nhân vật chính kèn cựa nhau.

10) Aquaman (156 tỷ đồng)

Trailer Aquaman Đế vương Atlantis Trailer phim.

Aquaman là phim ăn khách nhất của Vũ trụ Điện ảnh DC ở Việt Nam. Ra mắt cuối năm 2018, phim tiếp tục ăn khách trong tháng 1/2019. Ở ghế đạo diễn, "phù thủy phòng vé" James Wan mạnh tay gạt bỏ phong cách u ám trước đó của các phim DC, đồng thời đẩy cao yếu tố hành động, hài hước phù hợp khán giả đại chúng. Tác phẩm xoay quanh Aquaman (Jason Momoa đóng) - người hùng có sức mạnh liên quan đến nước, phải ngăn một cuộc chiến lớn giữa vương quốc đại dương và thế giới người thường.

Ân Nguyễn