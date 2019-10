10 năm hôn nhân của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh

Ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có 5 năm yêu và 10 năm chung sống trước khi ly hôn hồi tháng 6.

Tối 7/10, đại diện truyền thông của Lưu Hương Giang xác nhận cô và ông xã Hồ Hoài Anh đã ly hôn. Dù vậy, hai người hiện giữ quan hệ tốt đẹp, vẫn sống chung nhà. Trước đó, hai người có thời gian dài gắn bó ăn ý trong cuộc sống lẫn công việc.

Mối duyên của hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2004, khi Lưu Hương Giang bước ra từ Sao Mai Điểm hẹn. Cô quen nhạc sĩ do được chị gái giới thiệu đến phòng thu của anh. Lúc ấy, Hương Giang mới chia tay bạn trai sau một tháng. Ca sĩ từng tâm sự Hồ Hoài Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, được là chính mình. "Chúng tôi lúc đó mới ngoài 20, đều rất cầu tiến, luôn khao khát hoàn thiện bản thân. Cả hai thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ tích cực, cùng nhau cố gắng trong sự nghiệp", Lưu Hương Giang nói lý do yêu Hồ Hoài Anh trong chương trình Muôn màu showbiz, phát sóng tháng 12/2017.

MV "Cô gái tự tin" của Lưu Hương Giang "Cô gái tự tin" (ra mắt năm 2013) là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi Lưu Hương Giang, do Hồ Hoài Anh sáng tác. Video: Youtube.

Không phải là thí sinh đoạt giải cao ở cuộc thi nhưng Lưu Hương Giang nhanh chóng thành công so với bạn bè cùng thời nhờ sự giúp đỡ của bạn trai. Anh là người sản xuất các album đầu tay của cô - Tôi là Lưu Hương Giang (2005), Cải Bắp (2007), Move (2009), đồng thời sáng tác nhiều ca khúc hit như Giọt sương và chiếc lá, Cô gái tự tin, Tình yêu muôn màu...

Năm 2009, Hồ Hoài Anh vướng tin đồn tình cảm với Ngọc Hiền - cựu thành viên nhóm Đôrêmi. Ngọc Hiền chia sẻ trong thời gian thi Vietnam Idol 2008, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hồ Hoài Anh, từng bị Lưu Hương Giang nhắn tin cảnh cáo. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh phủ nhận. Cuối năm đó, cặp nghệ sĩ kết hôn. Họ có hai con gái Mina (tám tuổi) và Misu (ba tuổi).

Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang từng cho biết họ thay đổi nhiều khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Từ cô gái cá tính kẻ mắt đen, đi giày bata lên sân khấu hát Rock, Lưu Hương Giang ngày một đằm thắm, nữ tính. Cô hát nhiều bản Ballad, tự sáng tác bản hit Đừng ngoảnh lại (2011) và biên tập abum Hãy cho em thời gian (2013). Ca sĩ cho biết không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ông xã, đồng thời tạo cho anh khoảng trống để thực hiện các dự án lớn khác.

Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Ảnh: LHG.

Còn Hồ Hoài Anh được nhiều bạn bè nhận xét bảnh bao, chỉn chu hơn từ khi có vợ. Hồ Hoài Anh nói anh hướng nội trong khi vợ hướng ngoại, là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau. Nam nhạc sĩ kể cuộc sống của họ không tránh khỏi những mâu thuẫn. Tuỳ từng trường hợp, anh hoặc vợ sẽ là người chủ động làm hòa. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh chủ yếu là người dàn xếp sóng gió. "Cuộc sống có thế nào thì phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn. Tôi chỉ là nhạc sĩ nghèo, đó là điều thiệt thòi nhất của Giang khi đến với tôi. Sống với Giang, tôi không biết ghen là bởi vợ quá ngoan", Hồ Hoài Anh tâm sự trong một bài phỏng vấn năm 2016.

Cả hai cũng đồng điệu trong việc nuôi dạy con. Cặp nghệ sĩ mong muốn con lớn lên trong môi trường truyền thống, biết yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh, hiểu được giá trị của gia đình. Họ ít công khai hình ảnh con vì muốn các bé có cuộc sống bình thường.

Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh hát bài "Tết xuân" Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh hát bài "Tết xuân" do Hồ Hoài Anh sáng tác, năm 2014. Video: Youtube.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang còn từng cùng ngồi ghế giám khảo chương trình The Voice Kids. Lưu Hương Giang hoạt ngôn, tinh tế còn Hồ Hoài Anh trầm tĩnh, có thế mạnh đào tạo các gương mặt mới. Hai người từng đưa ba thí sinh Quang Anh, Hồng Minh, Hà Quỳnh Như đăng quang cuộc thi lần lượt các năm 2013, 2015 và 2018. Các thí sinh, khán giả theo dõi chương trình thường gọi đội của họ bằng biệt danh "Giang Hồ".

Với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất, Hồ Hoài Anh ít xuất hiện trên sân khấu. Anh từng khiến khán giả thích thú khi song ca với vợ bài Move Like Jagger tại Bước nhảy Hoàn vũ 2012. Hai người cũng từng thực hiện chung MV và album Tết xuân, năm 2010.

Trong một talkshow phát sóng cuối tháng 9, vợ chồng nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau. Hồ Hoài Anh kể chuyện việc vợ tự ý sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhạc sĩ không đồng ý cho bạn đời làm đẹp vì lo ngại vấn đề sức khỏe. Sau ba năm, anh công nhận bà xã ngày càng đẹp và ủng hộ vì diện mạo mới giúp cô tự tin hơn.

Lưu Hương Giang từng nhận cô sai lầm khi để chồng quá tự do, thường xuyên đi chơi đến 3-4h sáng mới về. Cô còn thường xuyên bị mẹ chồng mắng vì không chịu quản lý chuyện tài chính của chồng. Tuy nhiên, Lưu Hương Giang cho biết chồng không bao giờ tính toán chuyện tiền nong với cô. Anh để cô đứng tên hầu hết tài sản của gia đình như nhà cửa, xe cộ.

Hà Thu